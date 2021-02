13:42

Sigue la rueda de prensa de Albiach, quien descarta un posible pacto con Junts: "Nosotros con Junts per Catalunya no somos compatibles, (...), con Junts per Catalunya no participaremos de ninguna de las maneras [...]. El señor Aragonès insiste en una fórmula que sabe que no prosperará y le pido que construya una mayoría de izquierdas en el Parlament".