Los órganos directivos de los sindicatos UGT y CC.OO y de las patronales CEOE y Cepyme han ratificado este martes el acuerdo socialalcanzado con Gobierno y patronal por mayoría, lo que permitirá que el pacto, que incluye desde la reforma de las pensiones hasta aspectos como la negociación colectiva y las políticas activas de empleo, sea firmado este miércoles en el Palacio de La Moncloa.

El Comité Confederal de UGT, máximo órgano entre Congresos, lo ha aprobado por una amplia mayoría en una reunión convocada de manera extraordinaria para analizar y dar el visto bueno al acuerdo, que se ha producido tras intensas semanas de negociaciones.

Con más retraso, el Consejo Confederal de CC.OO. ha aprobado por "abrumadora mayoría" el acuerdo, según un comunicado del sindicato, que afirma que la propuesta protegerá a las personas, cambiará el modelo de crecimiento y garantizará la pervivencia del sistema de protección, en el caso de las pensiones.

Asimismo, este sindicato valora que tras el pacto se abra la posibilidad de negociar políticas fundamentales en la dirección de promover el necesario cambio de crecimiento en el ámbito industrial, energético y de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Además, continúa, ha permitido que, en lo que a pensiones se refiere, UGT y CC.OO. hayan reconducido las principales propuestas del Gobierno, que de haber prosperado hubieran supuesto un "grave perjuicio" para los trabajadores y un "profundo" debilitamiento del conjunto del sistema.

Ahora, los sindicatos han solicitado su respaldo a todos los partidos políticos al acuerdo de pensiones y el resto de lo pactado (políticas industrial, energética y de I+D), cuyos detalles se deberán profundizar en la negociación que arranca tras la firma protocolaria.

Buen acuerdo, pero no suficiente para arreglar la economía

Más allá de las pensiones, los sindicatos han destacado la importancia de otros acuerdos incluidos en el pacto global, sobre todo, respecto al llamado plan de choque para el empleo, que incluye rebajas en las cotizaciones a las empresas que contraten jóvenes o parados de larga duración durante este año 2011.

Como ha explicado Méndez, "se incorpora un mecanismo de subvención de contratación a tiempo parcial. La hemos asumido porque evita el efecto de sustitución, está acotado en el tiempo y más importante: hay un compromiso de los empresarios para utilizarlo con jóvenes y parados de larga duración, con lo que podrá anticipar la contratación en un período tan difícil como el que estamos viviendo".

"Esto puede ayudar a tomar algunas decisiones, pero el empleo de verdad lo ayuda a crear la actividad económica y, mientras el Gobierno no reconozca que tenemos un problema de actividad económica, no se va a resolver el problema del empleo", ha advertido Toxo, quien ha añadido: "esto es un parche y no pasa de parche. Ojalá anime a muchas empresas a contratar, pero el problemas de dos y tres millones de parados de larga duración no se resuelve con programas, por mucha voluntad que incorporen".

Para Méndez, el contexto económico justifica, en gran medida, la adopción de este pacto: "nos adentramos en una especie de Triángulo de las Bermudas marcado por tres vértices: una inflación que ha rebasado el 3%, una cifra de crecimiento económico que ha terminado 2010 con un retroceso del 0,2% y un paro que rebasa el 20% y que, en el caso de los jóvenes, está en un 42,8%".

Con este panorama, ha insistido, "muy preocupante", UGT cree "fundamental remar todos en la misma dirección".