El portavoz parlamentario de Economía del PP, Cristóbal Montoro, no ha aclarado en 'En días como hoy', de RNE, si su partido apoyará el pacto que engloba reformas de pensiones y empleo, que el Gobierno ha perfilado con los agentes sociales esta madrugada, y ha lamentado la exclusión de su partido de la negociación: "El PP no ha sido convocado a ninguna de esas reuniones".

Pacto de pensiones

Cristóbal Montoro, portavoz parlamentario de Economía del PP, ha lamentado en RNE que a su partido se le haya excluido del pacto que han perfilado el Gobierno y los agentes sociales, que incluye la reforma del sistema de pensiones, y que ahora se presentará a los grupos políticos en el Congreso. "El PP no ha sido convocado a ninguna de esas reuniones, no tenemos ni idea. Al primer partido de la oposición, alternativa de Gobierno, no se le ha llamado ni en el pacto de pensiones ni en lo demás que se puedan estar urdiendo".

Dicho esto, sobre su adhesión a este pacto ha dicho que "primero hay que conocerlo", y una vez conozcan sus contenidos: "Ya veremos".

A juicio de Montoro, la de las pensiones no es una reforma prioritaria porque "su primer efecto será en el 2027 cuando lo que necesitamos son efectos en el 2011". Según ha explicado, el problema de España ahora es "la falta de crecimiento del 2011, crear empleo ya, eso es lo que necesitamos para ser creíbles".