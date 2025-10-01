'Wisteria Lane', de RNE, celebra en 'Las Tardes de RNE' sus 1.000 programas desde la Plaza de Pedro Zerolo en Madrid

Hace 15 años, un 11 de septiembre de 2010, se emitía por primera vez en Radio 5 ‘Wisteria Lane’, un espacio seguro que daba voz a comunidades históricamente silenciadas y que se ha convertido en todo un referente para la comunidad LGTBIQ+. Este viernes el espacio, dirigido y presentado por Paco Tomás, celebrará sus 1.000 emisiones con un programa especial en directo desde la Plaza de Pedro Zerolo de Madrid. Una cita que reunirá a personas relevantes del colectivo y que contará con actuaciones musicales como las de Samantha Hudson, La Prohibida, Supremme de Luxe o Rocío Saiz, entre otras muchas.

Para la ocasión, Paco Tomás no estará solo. ‘Las Tardes de RNE’, con Marta Solano, se unirá a la celebración para emitir en Radio Nacional este programa especial de cara al público, de 16:05 a 19:30 horas. Una importante ocasión que servirá para subrayar la importancia de ‘Wisteria Lane’ como altavoz de las personas integranes del colectivo LGTBIQ+ en la radio pública.

Durante los últimos 15 años y 1.000 emisiones, ‘Wisteria Lane’ se ha convertido en un lugar seguro de encuentro, reivindicación y queja; y también en un programa de celebración, que sale a la calle, cada fin de semana, para festejar la diversidad.

Un programa que trata cada semana temas de actualidad como las familias homoparentales, homosexualidad y religión, la necesidad de un nuevo Orgullo, homosexualidad y tercera edad, delitos de odio… que recogió el testigo de espacios pioneros emitidos en RNE como ‘Entiendas o no entiendas’, de Leopoldo Alas, y ‘Las aceras de enfrente’, de Luis Antonio de Villena.

Especial 1.000 programas Por el set del especial, con Paco Tomás y Marta Solano, pasarán numerosas personas relevantes de las comunidades LGTBIQ+ como los presidentes y presidentas de la FELGTBI Boti García Rodrigo, Toni Poveda, Uge Sangil y Jesús Generelo; las voces de Amnistía Internacional España en el programa, Carlos Sanguino, Violeta Assiego y María Herreros; y rostros conocidos como Alana S. Portero, Eduardo Casanova, La Prohibida, Jorge Calvo, Gloria Fortún, Supremme de Luxe, Gustavo Pecoraro, Oliver Marcos, Xulia Alonso, Elsa Ruiz, Mikel Herrán (Puto Mikel), Murad Odeh, Estrella Xtravaganza, Samantha Ballentines, Marcus Massalami y Federico Armenteros, entre otros. No faltará la música para celebrar esta destacada cifra de la mano de Samantha Hudson, Jordana B, La Prohibida, Kika Lorace, Supremme de Luxe, Futurachicapop, Algora, Jvel, Odín Maldonado, Tu peleas como una vaca, Rocío Saiz y Chica Sobresalto, Capitan Sunrise, Maximiliano Calvo y María Jesús y su hijo. Paco Tomás Jack Rainbow