El Gobierno prorrogará a partir de este lunes, por segunda vez, la ayuda de 426 euros destinada a aquellos parados que ya agotaron su prestación por desempleo durante otros seis meses más, aunque no será hasta el Consejo de Ministros extraordinario del próximo 20 de agosto cuando se apruebe esta decisión.



El conocido como Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi), que se dirige a parados sin ingresos que no hayan disfrutado ya de esta ayuda, se aprobó en agosto pasado, si bien no se empieza a contabilizar hasta noviembre, con las primeras ayudas.



El Gobierno aprobó en agosto de 2009 esta ayuda temporal durante seis meses como medida coyuntural para minimizar el impacto de la crisis, y que tres meses después aplicó con carácter retroactivo desde el 1 de agosto a instancias de los grupos parlamentarios.

El pasado mes de febrero el Gobierno prorrogó la ayuda durante seis meses. Entonces se calculó que la medida iba a beneficiar a a 243.100 parados, según avanzó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que también estimó que el coste de la medida ascendería a 517,8 millones de euros.

570.000 beneficiados en un año El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calculó que las dos primeras fases de esta prestación no contributiva ya han beneficiado a 570.000 personas hasta finales de julio, y justificó la nueva prórroga en la tasa de cobertura del 80% a los más de 4,6 millones de parados.



La nueva prórroga de los 426 euros no llega exenta de polémica. Durante el mes de mayo distintos miembros del Gobierno plantearon la revisión de esta ayuda coyuntural, como la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, quien dejó abierta la puerta a estudiar "si procede o no la prórroga del Prodi".



Estas palabras fueron matizadas días después por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, al apresurarse a asegurar que el Ejecutivo no tenía en la agenda retirar los 426 euros, por lo que descartó "poner en crisis" esta medida.