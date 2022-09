De la Vega descarta eliminar la ayuda de los 420 euros para los parados sin ingresos

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha garantizado que no se va a eliminar la ayuda de 420 euros mensuales a los parados que hayan perdido la prestación o el subsidio.

En declaraciones a Telecinco, Fernández de la Vega ha insistido en que el Gobierno "va a seguir manteniendo la protección social a las personas que están padeciendo las consecuencias más duras de la crisis".

Hace sólo dos días, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, expresó sus dudas en Radio Nacional a poder mantener esta prestación y aseguró que su desdeo era que fuese "la última partida que tenga que tocar en los ajustes".

"No se van a quitar", ha manifestado la vicepresidenta primera al ser preguntada por la posibilidad de que los parados sin prestación por desempleo puedan perder la ayuda mensual de 420 euros. "No, no es cierto", ha recalcado.

Defiende la subida del IVA La vicepresidenta se ha referido a la subida del IVA que entra en vigor mañana y ha recordado que forma parte de las medidas para reducir el déficit y "poder tener más ingresos con los que seguir manteniendo las prestaciones sociales". Fernández de la Vega ha recordado que este impuesto está en España "por debajo de la media europea" y ha augurado que su subida tendrá "muy poca repercusión en el bolsillo de los ciudadanos" por lo que confía en que "no retraiga el consumo". Ha insistido en que el Gobierno está trabajando para que España recupere la senda de crecimiento económico y creación de empleo y ha lanzado "un mensaje de tranquilidad" al añadir que está "seguro" y "convencido de que lo que está haciendo es lo que hay que hacer". "Hoy sí que podemos decir que estamos en el camino, y que hay indicadores positivos que nos muestran que vamos a seguir avanzando", ha añadido Fernández de la Vega quien ha reconocido que éste ha sido "un año difícil" para el Ejecutivo por la crisis económica.