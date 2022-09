Ayuda de 420 euros Los desempleados que agoten sus prestaciones o subsidios y tengan rentas inferiores al 75% del SMI podrán percibir una ayuda de 420 euros al mes durante seis meses, prorrogable por otros seis.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha señalado que va a "seguir defendiendo el contenido" de la ayuda de 420 euros y espera que sea "la última partida que tenga que tocar en los ajustes".

Entrevistado en Radio Nacional, el titular de Trabajo ha indicado que "la voluntad del Gobierno es no tocar" los 420 euros e intentar "salvar esta partida por encima de cualquier otra". "Los ajustes son muy duros, pero espero que no se toque esta partida", aunque añade que no puede garantizar que sea así cuando se hagan los presupuestos para 2011.

Corbacho ha apuntado que el Ejecutivo no debería tocar las prestaciones por desempleo porque "constituyen una red de protección social" aunque ha avanzado que cuando se recupere el crecimiento se podrían "revisar en profundidad las políticas pasivas de empleo y relacionarlas más con las activas".