El Barça buscará su cuarta Champions ante el OL Lyonnes en la mejor final posible
- Tras una temporada con obstáculos, el equipo busca otro cuadruplete y su cuarto título europeo
- Final de la Champions femenina en directo este sábado a las 18.00 h. en La 1 y RTVE Play
Alineaciones probables:
Barcelona: Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts; López, Guijarro, Putellas; Graham, Pajor y Pina.
OL Lyoness: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Katoto, Hegerberg y Brand.
Árbitra: Tess Olofsson (Suecia).
Estadio: Ullevaal Stadion
--Efe--
El fútbol europeo vuelve a citarse con la rivalidad más grande de la Champions femenina, la que este sábado en Oslo va a enfrentar por cuarta vez en una final al FC Barcelona y al OL Lyonnes. Y es que son mucho más que los dos mejores equipos de la temporada.
El equipo catalán quiere marcar una era nada menos que ante el mejor de la historia de la categoría femenina.
Las azulgranas llegan reforzadas por su dominio incontestable en España --en la que ya ha conseguido el triplete de títulos-- y por una regularidad extraordinaria en la Liga de Campeones: será su sexta final consecutiva, algo nunca visto en la competición.
Del otro lado aparece el club más laureado con ocho Copas de Europa, las de 2019 y 2022 logradas ante el Barça. Las catalanas lograron resarcirse hace dos años en Bilbao... Y ahora querrán quitarse otra espina tras el subcampeonato del año pasado ante el Arsenal.
Como ha recordado en la víspera de la final Alexia Putellas --con su futuro, por cierto, en el aire-- el equipo ha tenido que ir superando obstáculos durante la temporada para remontar el ánimo. Tras aquel golpe de Lisboa y las salidas, luego han llegado varias lesiones que han obligado a dar un paso adelante a la cantera. Con esa renovada energía, el equipo ha podido mantener intacta la identidad del equipo, la presión alta, la movilidad constante en ataque y una ambición inagotable.
El ayudante ante su exjefe
A nivel físico, a priori las noticias son positivas para Pere Romeu. La noruega Caroline Graham Hansen, que se perdió la final de Copa, aseguró encontrarse bien y tanto Irene Paredes como Aitana Bonmatí entrenaron con aparente normalidad en la previa. Con todo, la triple Balón de Oro apenas ha podido disputar minutos de calidad desde que regresó este mes tras la fractura de peroné sufrida hace medio año. La única ausencia confirmada es la de Laia Aleixandri, lesionada de gravedad en febrero.
La final también tendrá un componente emocional en los banquillos. Romeu se enfrentará a Jonatan Giráldez, el entrenador que hizo crecer al Barça y del que fue ayudante varios años.
El OL Lyonnes llega igualmente impulsado por un dominio apenas contestado por el PSG en su país y está a un partido de conquistar su 19º título liguero en 20 temporadas. En su caso también busca un cuadruplete.
Un proyecto nuevo
El conjunto francés mantiene parte de la estructura que le convirtió en el gran referente histórico del fútbol femenino europeo, aunque ahora presenta una nueva identidad diferenciada del Olympique de Lyon. Bajo el impulso de Michele Kang, el equipo funciona ya como un proyecto autónomo del club masculino --al que en cierto modo saneó-- y se integra en la estructura de multipropiedad Kynisca lanzada por la propia empresaria estadounidense que coordina precisamente el exdirector deportivo azulgrana Markel Zubizarreta.
Sobre el césped, el equipo de Lyon conserva nombres legendarios como la noruega Ada Hegerberg o Wendie Renard. La central francesa, de 35 años, disputará su 12ª final europea y buscará un noveno título que la situría como la más laureada de la historia en solitario. Junto a ella estará seguramente la también noruega y exbarcelonista Ingrid Engen, pareja de la azulgrana Mapi León, en una defensa diseñada para imponer poderío físico y experiencia.
Sin embargo, la gran figura del momento es Melchie Dumornay. La haitiana, de solo 22 años y elegida MVP de la liga francesa, se ha convertido en la futbolista más determinante de las Leonas en los grandes partidos. Marcó el gol decisivo en la final de la Supercopa, también resolvió la Copa y fue clave en la remontada europea ante el Arsenal con un penalti provocado y una asistencia decisiva para Jule Brand. El dinamismo de esta centrocampista ha encajado perfectamente en el juego directo del equipo.
Así pues, el choque enfrenta a dos visiones diferentes desde lo institucional hasta lo táctico. Pero en definitiva mide a los dos equipos que están marcado la primera era del profesionalismo femenino en el fútbol continental.