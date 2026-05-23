El Barça buscará su cuarta Champions ante el OL Lyonnes en la mejor final posible

Alineaciones probables: Barcelona: Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts; López, Guijarro, Putellas; Graham, Pajor y Pina. OL Lyoness: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Katoto, Hegerberg y Brand. Árbitra: Tess Olofsson (Suecia). Estadio: Ullevaal Stadion --Efe--

El fútbol europeo vuelve a citarse con la rivalidad más grande de la Champions femenina, la que este sábado en Oslo va a enfrentar por cuarta vez en una final al FC Barcelona y al OL Lyonnes. Y es que son mucho más que los dos mejores equipos de la temporada.

El equipo catalán quiere marcar una era nada menos que ante el mejor de la historia de la categoría femenina.

Las azulgranas llegan reforzadas por su dominio incontestable en España --en la que ya ha conseguido el triplete de títulos-- y por una regularidad extraordinaria en la Liga de Campeones: será su sexta final consecutiva, algo nunca visto en la competición.

Del otro lado aparece el club más laureado con ocho Copas de Europa, las de 2019 y 2022 logradas ante el Barça. Las catalanas lograron resarcirse hace dos años en Bilbao... Y ahora querrán quitarse otra espina tras el subcampeonato del año pasado ante el Arsenal.

Como ha recordado en la víspera de la final Alexia Putellas --con su futuro, por cierto, en el aire-- el equipo ha tenido que ir superando obstáculos durante la temporada para remontar el ánimo. Tras aquel golpe de Lisboa y las salidas, luego han llegado varias lesiones que han obligado a dar un paso adelante a la cantera. Con esa renovada energía, el equipo ha podido mantener intacta la identidad del equipo, la presión alta, la movilidad constante en ataque y una ambición inagotable.