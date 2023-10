El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, defendió ante el juez que el beso a Jenni Hermoso fue algo que sucedió de "manera espontánea" y "sin ningún tipo de deseo sexual".

Además, aseguró que la jugadora se marchó "muerta de risa y dándome dos cachetes", según dijo en su declaración en la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso El Español.

Rubiales, al que el juez le impuso una órden de alejamiento sobre Hermoso, defendió ante el magistrado Jorge De Frutos la misma versión que dio en la Asamblea del pasado 25 de agosto, en la que aseguraba que fue algo consentido y que ocurrió de manera natural.

"Vamos, si es que le pregunté antes. ¿Cómo no la voy a respetar? Ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes", añadió al respecto.

"Sucedió tan natural como cuando te toca la Lotería o se acaba la guerra de Ucrania o ganas un Mundial", dijo Rubiales en su declaración.

“Esto no es que alguien ha llevado a una oficina a alguien a escondidas a darle un beso“

"Ganamos un Mundial y hay muestras de afecto. Esto no es que alguien ha llevado a una oficina a alguien a escondidas a darle un beso por la fuerza. No. Es que fue algo tan natural", agregó.

A su vez dijo que le aconsejaron desde "la Federación, de gabinete de Presidencia, de Comunicación" explicar lo ocurrido públicamente y le dijeron que "sería fantástico" si Jenni aparecía también con él.

"No hay nada autorizado ni desautorizado, son comportamientos", dijo Rubiales preguntado por el protocolo antiacoso de la RFEF, e insistió en que fue una "celebración totalmente extraordinaria".

"No tengo dos hijas porque tengo tres. Hasta en eso ha faltado a la verdad", apuntó en otro momento de la declaración.

"Ella dice que cuando voy a entrar en el vestuario yo que digo que me tiene que ayudar con el beso. Eso es faltar a la verdad totalmente ", afirmó, y añade "En ese momento no había montada la que se montó después".

Rubiales: "Ni sabía que el hermano de Jenni venía en el avión, me enteré por Vilda"

Asimismo, Rubiales declaró ante el juez que fue el exseleccionador femenino Jorge Vilda quien decidió acudir al hermano de Jenni Hermoso para que hablase con ella tras el escándalo del beso del Mundial de Australia, porque "es un tío razonable".

“Queríamos cortarlo y no crear un problema de algo que era una anécdota“

"Yo no sabía ni que el hermano venía en el avión. Yo me enteré después porque Jorge Vilda, que venía sentado detrás mía me dijo: 'Vengo de hablar con el hermano de Jenni, que es un tío razonable y tal, y va a hablar con ella (sic)", declaró el mandatario.

"Lo que queríamos era cortarlo y no crear un problema que se ha creado de algo que era una anécdota y que, seguramente en cuanto a decoro y demás, no fue lo adecuado pero que no había nada más", apostilló.

Estas declaraciones llevaron al juez a cambiar la citación de Jorge Vilda que pasó de ser testigo a investigado.

Estas son algunas de las frases que utilizó Rubiales para defenderse de las acusaciones de acoso sexual y coacciones por las que se le está investigando tras da un beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial. Un beso que según la jugadora no fue consentido y que terminó costándole el puesto al mandatario de la RFEF que dimitió de su cargo el 11 de septiembre, cuando estaba suspendido de sus funciones durante 90 días por FIFA.