Luis Rubiales anuncia su dimisión de todos sus cargos

El suspendido presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha anunciado su dimisión. Lo ha hecho en una entrevista para el periodista Piers Morgan de la cadena británica Sky News y lo ha confirmado después en un comunicado. Renuncia también a sus cargos en la UEFA.

“BREAKING: Luis Rubiales has sensationally resigned as President of the Royal Spanish Football Federation following the scandal over him kissing Spain’s Jenni Hermoso at the Women’s World Cup Final. He revealed the news in a world exclusive interview for ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/Kl2uQTOzqv“