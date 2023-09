"Estoy todo lo bien que se puede estar después de ser campeona del mundo hace dieciséis días, hace diez días estar renovado por cuatro años más con un salario mayor y hoy ser cesado injustamente", dijo Jorge Vilda, ya exseleccionador español de fútbol femenino, en 'El Larguero', de la Cadena SER, dónde desveló que el contrato ofrecido por Rubiales estaba "perfeccionado después del Mundial por cuatro años más aparte del que tenía aún".

Vilda insistió en su extrañeza por la decisión y el momento en el que llega: "Sé cual es mi profesión y a lo que me dedico. Cuando perdemos hay críticas y cuando se gana se infla el globo. En lo deportivo lo acepto todo o casi todo pero en lo personal sí (se ha sido injusto). Lo he tomado como un máster este último año. Directamente nunca se ha dicho nada de mi pero indirectamente por redes sí", subrayó. "Espero que todo esto haya servido para algo. La victoria de la selección femenina se valorará más con el tiempo y todo el mundo tendrá su recompensa por lo conseguido", destacó.

"Me han cesado tras una breve reunión con Pedro Rocha (actual presidente de la RFEF), el secretario y la vicepresidenta de igualdad. La explicación son cambios estructurales. Después de diecisiete años en el fútbol femenino, después de todo lo conseguido y de dejarme la piel como un trabajador más de la federación, tengo la conciencia tranquila. He dado todo", confesó. "No me lo esperaba. Iba con otra idea a la reunión. Al final siempre te queda la ilusión y la esperanza del buen trato que siempre he recibido. Me veía con fuerza por disputar la Liga de Naciones y unos Juegos Olímpicos", manifestó el técnico español, que dijo conocer cómo es el mundo del fútbol.

" Yo aplaudo una gestión , que no hay que olvidar que en 2018, en el fútbol femenino, nos movíamos en tres millones y ahora lo hacemos en veintiocho. Yo aplaudo que desde 2018 no se me ha dicho no a nada", comentó Vilda, que siguió justificando su actitud ese día con los aplausos a Rubiales. "No voy a aplaudir los gestos pero es realmente complicado, con 140 personas que aplauden, ser el único que no se levanta. Cuando sales y haces una reflexión, Estás en shock y luego piensas que no hubieras aplaudido antes", comentó Vilda, que desveló que desde la Asamblea no ha hablado con Rubiales , del que reiteró que sus actos en la entrega de premios del Mundial fueron "impropios" .

El técnico español también habló sobre sus aplausos, puesto en pie, a Luis Rubiales, en su discurso de la Asamblea el pasado 25 de agosto en el que anunció que no dimitiría: "Jamás aplaudiré nada machista y jamás aplaudiré algo que vaya en contra del feminismo, entendiéndolo como lucha de igualdad y equidad. A esa Asamblea no sabía a lo que iba. Pensaba que íbamos a vivir una dimisión , y mucha gente se puede sentir reflejada por un evento en el que hay muchas personas, estás en primera línea, el discurso de tu jefe va dirigido a ti y está haciendo público que te valora", declaró.

No ha hablado estos días con Jennifer Hermoso

Desde que comenzó esta polémica, y tras llegar a España desde Australia el pasado 21 de agosto, Vilda no ha hablado con Jenni Hermoso. "La conozco desde hace dieciséis años, desde que era niña. La he visto hacerse mujer y un referente mundial. Sé que lo está pasando mal ella y también su familia. Está esperando que pase todo. No he hablado con ella. He desconectado del teléfono. Solo puedo decir que ella me ha ayudado mucho y yo he puesto todo de mi parte para que a ella también la vaya bien", comentó.

Por último, Jorge Vilda dijo estar "muy orgulloso de lo conseguido" durante todo este tiempo al frente de la selección española: "Llevo diecisiete años luchando por el fútbol femenino, por los valores de respeto, trabajo e igualdad. No me he movido de ahí. Solo he trabajado.Me acuerdo de las jugadoras que han participado en todo este tiempo porque todas han construido la España campeona del mundo. Incluso me voy más atrás con las jugadoras anteriores y las pioneras y también hay clubes, federaciones territoriales y la federación que han ayudado", concluyó.