Luis Rubiales: "Del caso Negreira ya lo hemos dicho todo"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha asegurado este lunes que su organismo va a colaborar "para que se llegue hasta el final" en el caso Negreira, pero que sobre el mismo ya ha dicho "todo lo que tenía que decir".

En una de las escasísimas comparecencias ante la prensa del máximo dirigente del fútbol español desde que estalló hace dos meses el caso que investiga los pagos del FC Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Rubiales ha vuelto a remitirse a la rueda de prensa que ofreció el 2 de marzo el secretario general de la RFEF, Andreu Camps, junto al actual presidente del estamento arbitral, Luis Medina Cantalejo.

"Nosotros hemos dicho todo lo que teníamos que decir. El actual equipo gestor de la RFEF está lidiando con este tema y mostraremos la colaboración para que se llegue hasta el final", ha dicho Rubiales este lunes, horas después de que el presidente del Barça, Joan Laporta, haya dado ante la prensa explicaciones del caso Negreira.

El dirigente federativo ha dicho que no ha podido escuchar a Laporta y que no entra "en declaraciones de los demás" y ha recordado que los hechos se remontan a "una época anterior" a su llegada a la RFEF: "Sabemos que esos tiempos pasaron, se están poniendo los mecanismos para filtrar estas cuestiones, pero es algo que está sub iudice y que no justifica las declaraciones incendiarias de los últimos tiempos".