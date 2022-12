Los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 dejaron ocho clasificados y muchos momentos destacados. La mayoría de selecciones favoritas hicieron los deberes y no se dejaron sorprender. Solo Marruecos consiguió dejar en la cuneta a una de las candidatas, España, que volvió a sucumbir en una tanda de penaltis al igual que hizo hace cuatro años. En RTVE.es hemos recopilado algunas de las historias más icónicas que nos ha dejado la primera eliminatoria de la fase del K.O.

Achraf, un marroquí nacido en España que eliminó a su país natal

Achraf Hakimi nació en Madrid el 4 de noviembre de 1998. De padres marroquíes, Achraf desarrolló toda su vida y su carrera deportiva en España antes de poner rumbo al Borussia Dortmund en 2018. Por el camino, multitud de intentos por parte de la Federación Española para convencerlo de que representase a España.

Sin embargo, el jugador siempre se sintió marroquí y optó por representar a su nación de origen. El propio futbolista llegó a probar con las categorías inferiores de la selección española. “Estuve un par de días en Las Rozas y vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa”, declaró.

Hakimi fue el encargado de anotar el penalti que significaba la clasificación de Marruecos para cuartos de final, dejando en la cuneta a la selección de su país natal. ¡Y a lo panenka!