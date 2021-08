Kane ha anunciado en sus propias redes sociales que aceptará la negativa del Tottenham de traspasarle al Manchester City y se quedará con el equipo londinense hasta el final de esta temporada. El año que viene, nuevo culebrón, ya que el delantero de 29 años tiene contrato hasta 2024 y el Tottenham nunca deja ir a un jugador fácilmente.

“It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. ��⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1“