Nasser Al-Khlaifi, presidente del PSG, ha respondido a las preguntas sobre la continuidad de Mbappé en el Paris Saint-Germain. La llegada de Lionel Messi dejaba el futuro de Kylian Mbappé en el aire, ya que el montante económico de la operación de Messi hacía presagiar que el PSG necesitaba vender para poder hacer frente a su contrato, al de Ramos, al de Donnarumma y el de Wijnaldum.

Mbappé dijo en unas declaraciones que necesitaba ver que el PSG podía ser un equipo competitivo para poder pensar en una renovación. Al-Khelaifi ha acudido a estas declaraciones en la presentación de Messi, dejándole un mensaje al delantero galo. ''Mbappé dijo que renovaría si haciamos una plantilla competitiva. Yo creo que más competitiva que esta no puede ser. Mbappé ya no tiene excusa para no quedarse aquí''.