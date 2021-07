Lo que parecía un secreto a voces acaba de hacerse oficial. El Manchester United acaba de anunciar el fichaje del hasta ahora defensa del Real Madrid, Raphael Varane. El central francés llevaba 10 temporadas en el club blanco siendo la pareja de baile en la zaga junto a Sergio Ramos.

Ahora inicia una nueva aventura con ‘los diablos rojos’ a cambio de cerca de 50 millones de euros, según medios locales. El defensa de 28 años firma por cuatro temporadas más una opcional.

“��������������, �������� ��



We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! ��⚪️⚫️#MUFC“