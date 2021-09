En los últimos instantes del último día del mercado de fichajes, entre la incertidumbre, al borde del final, el Atlético de Madrid ha culminado el regreso de Antoine Griezmann, cedido por un año por el FC Barcelona con opción a otro más prorrogable por ambas partes, después de la salida de Saúl Ñíguez al Chelsea, también a préstamo un año y con opción de compra de 40 millones.

Agreement between Barça and Atlético Madrid for the loan of @AntoGriezmann“