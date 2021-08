Que la Premier League es la liga con más nivel adquisitivo es un hecho que no debe sorprender a nadie. En este año, a falta todavía de algún ‘pelotazo’ como puede ser el fichaje de Kane por el Manchester City, se han dejado más de mil millones de euros. Por comparar, la Liga se ha gastado 200 millones de euros, menos de un quinto de lo que se ha dejado la máxima competición inglesa. El próximo fichaje de la competición inglesa podría ser el de Marc Cucurella al Brighton, previo pago de la cláusula de 18 millones que tiene el catalán.

Se podría pensar que el talento que emigra de España con destino Premier va dirigido a Manchester City, United o Chelsea, pero nada más lejos de la realidad. La clase media de la Premier League se encarga de robar gran parte del talento emergente de nuestro país, haciendo más poderosa su liga y debilitando la nuestra. En los últimos tiempos se han pagado grandes sumas por jugadores internacionales con la selección, en equipos con cotas europeas, que dejan un hueco muy grande en el profundo pozo de talento que sufre la Liga española.

Álvaro Férnandez (Brentford)

El portero de la selección sub 21 en la Eurocopa de este año también ha tenido que poner rumbo a Inglaterra. Descendió con la SD Huesca pese a ser uno de sus jugadores más destacados y no ha recibido demasiado interés en los despachos de Primera División. Fácil solución, marcharse a un recién ascendido como el Brentford en el que luchará por la titularidad con el también español David Raya. Se va cedido con una opción de compra de 10 millones y tendrá que trabajar mucho, puesto que Raya no ha recibido un solo tanto en los dos partidos que ha disputado su equipo.