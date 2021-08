El Sevilla gana in extremis al Getafe y se pone líder

El Sevilla FC ha conseguido imponerse al Getafe en el último minuto, ya en tiempo de prolongación, tras un partido con muy pocas ocasiones. El gol de Lamela da al equipo andaluz el liderato tras dos jornadas de Liga.

La previa del partido apuntaba fuera del césped. El Getafe se presentaba al primer partido como local de esta temporada sin su medallista olímpico Marc Cucurella, que según varios medios ultimaba su salida a Inglaterra.

Pero la vuelta del fútbol llegaba con una noticia mejor para la afición, como era su propio regreso al Coliseum Alfonso Pérez, todavía en número limitado, después de casi un año y medio de ausencia por la pandemia.

En cuanto a lo deportivo, la primera parte no dio mucho de sí. El Getafe anuló con su presión al Sevilla, pero tampoco encontró el hueco entre los defensas del Sevilla.

La producción ofensiva de los de Lopetegui fue muy escasa y apenas Suso generó peligro con un par de pases magistrales a la espalda de la defensa madrileña.

Osasuna y Celta, empate a cero en El Sadar

Los dos equipos saltaban al césped de El Sadar para buscar la primera victoria del curso, pero no pudo ser. El Osasuna quería ganar en casa tras empatar contra el Espanyol en la primera jornada (0-0), mientras que el Celta buscaba quitarse la espinita de caer ante el Atlético de Madrid (1-2). Ninguno consiguió quitarse el mal sabor de boca durante un partido que terminó sin goles (0-0) en el estadio navarro.

El equipo navarro se ha metido en el área hasta en cuatro ocasiones durante la primera parte, pero no encontraban la fórmula para que el balón terminase dentro de la portería. Los pupilos de Coudet, que apostó por un once de plenas garantías liderado por Iago Aspas, tuvieron menos oportunidades y no pasaron de la zona de tres cuartos, quedándose lejos de la zona de ataque.

Volvieron de vestuarios y el conjunto de Jagoba Arrasate estrenaba el tiempo de la segunda mitad con el primer penalti a su favor. El jugador del equipo vigués Carlos Domínguez se llevó la primera tarjeta amarilla (tras ser confirmada) y dio ventaja al Osasuna. Rubén García lanzó pero paró Durito con el pie, frustrando la gran oportunidad del equipo rojillo.

Más polémica se creó cuando, acto seguido a la jugada, el Celta cantó mano de Nacho Vidal dentro del área. Salió impune el conjunto local, ya que Alberola Rojas estimó que era involuntaria. El conjunto celeste se encendió y Nolito se llevó la cartulina amarilla por protestar.

Los cambios y las nuevas incorporaciones para dar frescura al partido no fueron suficientes para levantar el marcador. El cuadro celeste aumentó el ataque durante los últimos minutos y consiguió mantenerse frente a la presión del equipo rojillo. Los de Arrasate se repusieron con facilidad con tres tiros a puerta en el tiempo final y su fútbol vistoso consiguió marear al Celta, que intentó buscar alguna ocasión en el tiempo extra.