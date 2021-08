El Allianz Riviera de Niza vivió una de las escenas más lamentables que se recuerdan en un campo de fútbol. Corría el minuto 74 de partido y Dimitri Payet se disponía a sacar un córner cuando de repente, una botella sobrevoló desde la grada impactando en la espalda del jugador marsellés.

Payet reaccionó lanzando todas las botellas que se encontraban a su alrededor hacia el fondo de los ultras del Niza, acción también reprochable, y desencadenante de lo que se vivió momentos después. El personal de seguridad no pudo contener la furia de los 'hooligans' locales y más de cincuenta aficionados invadieron el césped, aunque no hubo que lamentar ninguna agresión demasiado grave. Pese a ello, varios jugadores del Olympique de Marsella como Guendouzi o Luan Peres mostraron en las redes sociales las consecuencias de la tangana.

Con el partido ya suspendido prosiguió la pelea entre ambos equipos, ya sin ultras de por medio. Ambos equipos tomaron el túnel de vestuarios con la incertidumbre de si se volvería a disputar el partido. El presidente del OGC Niza bajó a hablar a los ultras en tono amable, y comunicó a árbitros y seguridad que la situación estaba controlada, que se podía continuar jugando. Todo esto mientras los aficionados coreaban el apellido de Rivère, mandamás del conjunto de la Costa Azul.

El Olympique de Marsella no jugó el partido pese a reanudarse

La Ligue 1 anunció la reanudación del partido, pero esto nunca ocurriría. Salieron al césped los jugadores del Niza, con el balón en el córner que debía sacar Payet hace una hora, pero nadie apareció. El balón se quedó huérfano en el cuarto de luna del Allianz Riviera. El Olympique de Marsella se negaba a comparecer en el campo después de ser agredido por la afición rival y su decisión fue inamovible. Así, el partido se daba por concluido con el 1-0 a favor del Niza, aunque puede resultar en un 3-0 y una grave sanción para los marselleses, aunque eso es lo de menos.

El balón en el córner que nunca fue lanzado RMC Sports

Consciente de la posible sanción era Pablo Longoria, presidente del OM, quien confirmó que el árbitro les aseguró que la integridad de sus jugadores no estaba garantizada y por ende, se negaron a regresar para crear un precedente en el fútbol francés, donde estas actitudes no son aisladas. Ya le ocurrió al Marsella en la primera jornada ante el Montpellier, aunque en esa ocasión sí regresaron al campo.

“Las palabras del presidente ���������� ���������������� tras los incidentes ocurridos en el Allianz Riviera. #OGCNOM pic.twitter.com/9nCoFR1WSe“ — Olympique de Marseille ������������ (@OM_Espanol) August 23, 2021

El presidente del club local, Jean-Pierre Rivère, tuvo un discurso totalmente distinto al de Longoria. Atendió a los medios después de la cancelación del partido, diciendo que no entendía por qué el Olympique de Marsella no había vuelto al terreno de juego, después de que él hablase con los ultras y le confirmasen que no iban a hacer nada. Defendió a sus ultras en vez de criticar sus actos, algo muy peligroso en un deporte como este.

Otras personalidades, como el alcalde de Marsella, han comunicado su repugna a los actos de ayer y esperan que la decisión de la Ligue 1 de reanudar el partido, con la que Longoria fue muy crítico, sea rectificado con el fin de que el Marsella no pierda el partido y se enfrente a una sanción económica o deportiva. La alegría de ver otra vez los estadios llenos se ve empañada por esta clase de actos de los que ya nos habíamos olvidado durante el último año y medio.