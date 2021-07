Mercado de fichajes: Bryan Gil se marcha traspasado al Tottenham y Lamela entra en la operación

El extremo inglés Jadon Sancho deja el Borussia de Dortmund para recalar de nuevo en Manchester, esta vez en el eterno rival, el United. Sancho procede de la cantera del Manchester City que abandonó en 2017 rumbo a la Bundesliga. Con el conjunto alemán ha conseguido un total de 50 goles y 57 asistencias en 137 encuentros. Ha intervenido en 107 goles, equivalente a 0.78 goles por partido.

El Manchester United abonará un total de 90 millones de euros, según apunta el periodista deportivo Fabrizio romano:

“Jadon Sancho to Manchester United... HERE WE GO! ���������������� #MUFC #Sancho



Done deal confirmed. Agreement reached between Manchester United and Borussia Dortmund.



€90m with add ons. Agents fee and personal terms agreed, contract until 2026.



Medicals pending - then it’ll be official. pic.twitter.com/VBto2JqbtK“