El técnico de la selección española masculina de fútbol, Luis Enrique Martínez, asegura tener "24 líderes" y no notar la ausencia de Sergio Ramos, hasta ahora capitán de la Roja. En vísperas del amistoso contra Portugal, preparatorio para Eurocopa 2021, ha instado al grupo a asumir un liderazgo conjunto.

Preguntado por nuestra compañera Lara Gandarillas sobre la ausencia de un líder al no estar Sergio Ramos y si asumiría el rol él mismo, ha lanzado el siguiente mensaje: "En el campo no me dejan entrar. No se trata de buscar líderes, no se compran en un supermercado. El líder tiene que aparecer por su propio rendimiento. Tengo 24 líderes en la plantilla".

El técnico no ha querido desvelar detalles sobre el once titular, fiel a su estilo, pero consultado por un posible debut de Robert Sánchez ante una selección de potencial tan ofensivo como Portugal, el asturiano ha defendido que debutar con la selección "tiene que ser un momento maravilloso aunque te pongan por delante once panteras".

Finalmente ante TVE se ha mostrado abierto a variaciones tácticas al no tener un lateral derecho nato -César Azpilicueta y Marcos Llorente pueden asumir ese rol- pero añadiendo que prefiere un sistema "memorizado".

00.31 min Luis Enrique: "Os pone cachondos la posición de portero"

Luego en rueda de prensa ha dejado su habitual 'chascarrillo' al ser preguntado por David de Gea: "Yo creía que os ponía cachondos De Gea, pero veo que os pone cachondos la posición de portero". Más en serio ha dicho previamente que el del Manchester es "un fenómeno. Suma cuando no juega y cuando juega; cuando viene de perder una final y cuando viene de salirse en un partido".

Sobre el amistoso contra Portugal, ha ironizado con las preferencias a la hora de elegir rivales para los amistosos, pero al mismo tiempo ha reconocido que es "un rival de entidad, uno de los favoritos a ganar la Eurocopa de nuevo. Vamos a intentar hacer nuestro partido independientemente del rival y de dónde se juegue".

Pero ese "dónde" sí que lo considera importante cuando se le ha recordado la presencia del público: "Yo no veo a la afición pesimista, al contrario. Por la calle me transmiten ánimos y que tenemos posibilidades. De la afición no tenemos ninguna duda. Vamos a jugar los tres partidos del grupo en casa y será clave".

Tampoco ha faltado la versión seca de Luis Enrique al ser preguntado de nuevo por Sergio Ramos: "No te voy a contestar. El día de la presentación dediqué el tiempo que estimé oportuno en la explicación".