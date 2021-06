Jorge Resurrección Koke ha atendido al Telediario antes del debut de España en la preparación de la Eurocopa 2021 ante Portugal. "Venimos con la idea de ganar el torneo. Si no me hubiera ido de vacaciones”, ha dicho el jugador del Atlético.



Sobre el papel de la selección española, desde 2012 sin pasar a octavos, el centrocampista apunta que “no es fácil (porque) hay mucho nivel en este tipo de campeonatos”.



Preguntado si está listo para ser líder de la Roja, Resurrección responde: “Estoy preparado para ser Koke, líder es algo diferente. Voy a seguir siendo igual que siempre”.



Y sobre su rol con Luis Enrique: “El seleccionador me pide cosas diferentes que en mi club. Hemos dado un salto de calidad en el Atlético de Madrid que me ha hecho estar aquí”.



Finalmente, antes de reencontrarse precisamente en el estadio colchonero, el Wanda Metropolitano, con el portugués Joao Félix, manda este mensaje de broma a su compañero: “Que esté tranquilo el viernes o me lo cargo”.