La selección española masculina de fútbol está capacidtada para ganar la Eurocopa 2021. Así lo cree Pau Torres, central que viene de ganar la Europa League con el Villarreal y ve a la Roja "candidata a todo lo que se nos ponga por delante.

A dos días del amistoso contra Portugal en el Wanda Metropolitano, a Torres no le preocupa si va a estar o no en el once de la Eurocopa, donde España debuta el 14 de junio contra Suecia: "Venimos 24 que estamos capacitados para salir de titulares. Los once que decida el 'míster' tendrán que estar a la altura y el resto, preparados para aportar cuando se necesite. No me preocupa".

Torres tiene un perfil de central zurdo en el que va a encontrar la competencia de Eric García y Aymeric Laporte. "La competencia es alta y va a hacer que seamos mejores. Es a lo que se viene a la selección", afirma a la vez que no cree que la falta de partidos de ambos les afecte.

Del primero ha destacado Torres que es "muy tranquilo con el balón para la edad que tiene" y del francés nacionalizado español que juega "a las órdenes de Guardiola, donde tratan muy bien el balón saliendo desde atrás".

En cuanto a las ausencias, sobre la de Sergio Ramos ha dicho haber "aprendido al máximo de él. Con el que juegue aprenderé de él y él de mí". "Todos tenemos que tirar del carro. Hay gente más veterana y otros más jóvenes, pero si tengo que destacar a alguien, Sergio Busquets ha sido campeón de todo y es el que lleva más partidos. Después de él, Jordi (Alba) o Azpilicueta son nuestros referentes y aspiramos a ser como ellos", ha añadido.

El central 'groguet' asegura estar centrado en su club y no se desconcentra por los rumores sobre el interés de otros equipos. De sus compañeros ha agradecido los consejos de Raúl Albiol, quien finalmente no entró en la lista, y de quien sí está, Gerard Moreno, ha elogiado: "Vuelve a ser el 'Zarra' de nuestra Liga. 30 goles en todas las competiciones. Está capacitado para liderarnos y llevarnos muy lejos".

La otra cara de la final de la Europa League fue el meta David de Gea, que falló el penalti para el United dando el título al Villarreal: "Es fuerte de mente. Ha pasado por muchas situaciones en su carrera y esto no le va a afectar. Le he animado y seguro que no se va a quedar sin títulos este verano".