Gerard Moreno, máximo goleador español de la pasada temporada, ha pasado por Radiogaceta de los Deportes, en la sintonía de Radio Nacional. El delantero catalán del Villarreal ha comentado las aspiraciones de España en la próxima Eurocopa: “¿Favoritos? Nuestro objetivo es ganar la Eurocopa. Pero es difícil porque hay selecciones grandes que optan también a ganar. Francia tiene una gran selección, pero la sub 21 también la tenía en el Europeo y se ha quedado fuera. Al final tienes que demostrarlo sobre el campo. Nosotros nos vemos con posibilidades”.

El ariete del Villarreal es uno de los delanteros de moda en Europa, aunque de momento ve su futuro en el Estadio de la Cerámica. “Mi futuro es algo que no me preocupa. Estoy contento de estar en el Villarreal, de lo que hemos conseguido y de los que podemos hacer juntos. No quiero pensar en nada que no sea la selección. Cuando acabe, si se tiene que hablar de algo, ya se hablará. De todas formas, estoy muy feliz en Villarreal, muy contento por poder disputar la Champions. Hemos creado un bloque muy bueno y muy sano”.

“Siempre he tenido de referencia a Villa, Raúl y Tamudo, cómo jugaban y qué movimientos hacían“

Aunque no estuvo presente en la última lista debido a una lesión, Gerard Moreno goza de la confianza de Luis Enrique, pese que, a diferencia de en su club, ocupe una zona diferente en el ataque. “Llevo mucho tiempo a nivel de clubes jugando con un nueve delante, teniendo esa libertad para mi juego. Es verdad que aquí se juega con un punta. Yo voy a intentar desarrollar mi potencial en la posición que sea. Siempre he tenido de referencia a Villa, Raúl y Tamudo, cómo jugaban y qué movimientos hacían”.