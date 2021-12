A una semana de que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pueda revalidar su mandato en el club blanco sin necesidad de elecciones, ha hecho balance de los últimos tiempos en el equipo y algunas propuestas programáticas. Entre las principales, ha confirmado que el exjugador francés Zinedine Zidane será el nuevo director deportivo del conjunto blanco y tomará, junto al entrenador que sustituya a José Mourinho, decisiones referentes a la confección de la plantilla.

Entre sus declaraciones, Pérez ha dejado información sobre los planes de su próxima candidatura a la presidencia, el paso de Mourinho por el Real Madrid y el fichaje de Neymar y la situación de Iker Casillas, entre otros asuntos.

Bazas electorales para su tercera candidatura No ha desvelado es quién será su baza electoral para sustituir al portugués al frente del banquillo blanco tras su marcha al final de la temporada, negando que exista acuerdo con Carlo Ancelotti. Además, se ha referido al entrenador del Borussia Dortmund, Jurgen Klopp. “Me gusta Klopp pero no sé si es el adecuado“ "Me gusta pero no sé si es el adecuado. Sus jugadores son más niños que los del Real Madrid", ha declarado Pérez, en referencia al preparador del actual subcampeón de Europa. Con quien sí contará es con Zinedine Zidane, al que le tiene reservado el puesto de director deportivo. "Zidane es una persona que, además de ser muy competente en lo suyo, le pegó el madridismo y su única ilusión en este momento es el Real Madrid. Antes de ponerle nombre, me gustaría que el líder de todo el proyecto deportivo fuera Zinedine Zidane", ha explicado, reseñando que espera que "entre él y el entrenador intentarán dar un salto cualitativo a la plantilla". “Tiene intención de hacer "dos fichajes casi seguro" y repescar a Dani Carvajal“ Por otro lado, el presidente blanco ha negado que hayan recibido oferta alguna por Gonzalo Higuaín, y ha expresado su intención de reforzar la plantilla con "dos fichajes casi seguro" y repescar a Dani Carvajal. "Creo que vendrá, es de los nuestros, siempre viene con ilusión de algun día formar parte del primer equipo y creo que no tardará mucho", manifestó. Florentino también ha recalcado que el Real Madrid sigue siendo "la casa" del actual seleccionador nacional, Vicente Del Bosque, así como de muchos otros exjugadores como Raúl, Hierro, Míchel o Camacho. "Porque haya gente que diga que yo me llevo mal con Míchel o con Raúl no significa que sea verdad. Todos los madridistas les valoramos. Del Bosque es del Madrid y seguro que si en el futuro encontrásemos la forma... ésta es su casa", ha asegurado.

"Neymar habría costado más de 150 millones" "Neymar me parece un magnífico jugador. Si hubiera podido ficharle en condiciones que no alteraran el ecosistema del club, lo habría hecho. Los cálculos que hemos hecho, entre todo nos salía por más de 150 millones de euros, lo habría alterado todo", ha asegurado Florentino Pérez sobre el astro brasileño, recientemente fichado por el F. C. Barcelona. En la negociación, ha destacado, hubo que considerar varios enfoques: el club de origen, el padre del futbolista y un fondo propietario del 40 por ciento de sus derechos. Pérez ha señalado que el Real Madrid pudo haberle fichado "hace tres años" pero "el club no le dejó salir, le renovó".

"Todos los jugadores hablan bien de Mourinho" Pérez se ha referido también al todavía entrenador del club, José Mourinho, del que ha asegurado que "todos los jugadores me han hablado bien de él". "Nos ha puesto en el lugar que corresponde. Cuando yo entré no eramos cabezas de serie en la 'Champions', eso no es normal. La normalidad es serlo y llegar a semifinales, como mínimo", ha explicado Pérez. Pérez ha explicado que la salida del portugués se debe a un "desgaste por la convivencia" y ha negado que los jugadores hayan pedido la marcha del entrenador. “Niega que los jugadores hayan pedido la marcha de Mourinho: "No he visto ningún motín"“ "No he visto ningún motín. Esta temporada se empezó con un poco menos de hambre y se produjo una reacción normal del entrenador, es un hombre muy exigente", ha comentado. "Los jugadores no son capaces de decirme a mí que Mouringo tiene demasiado poder y de hecho no deberían decirlo nunca. La autoridad la tiene el entrenador y la disciplina es fundamental. El club no puede intervenir en una decisión del técnico, yo no hablo con él para decirle lo que tiene que hacer, no tiene que ver que alguien sea mejor con que esté mejor o el entrenador tome una decisión u otra", ha explicado Pérez, respecto al poder de 'Mou' en el club. Ha aprovechado, además, para señalar que a su juicio Iker Casillas es "el mejor portero del mundo" y la intención de Mourinho siempre fue "motivarle". El presidente del club blanco ha reconocido que "no hay nada tan complicado como el Real Madrid" y ha recalcado que el acuerdo de su salida fue "por mutuo acuerdo". "Lo acordamos por escrito, su salida sería de mutuo acuerdo y no tendría que pagar ninguna parte", ha asegurado, reseñando que "no sabe" si Karanka se marchará con el luso.

La plantilla "más unida desde el año 2000" Sobre la actual plantilla, Pérez ha destacado que se trata de "la más unida" que ha visto en el club "desde el año 2000". "Entre los jugadores no he visto una unión tan grande", y ha defendido la aportación al club de Kaká. "El entrenador y Zidane decidirán su situación. Tras su su llegada, junto a la de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, incrementamos un 30 por ciento los ingresos y Kaká aportó de una manera importante a la renovación de contratos de ingresos. Luego tuvo la mala suerte de lesionarse y desde entonces es verdad que deportivamente no ha estado donde todos deseábamos", ha explicado. “Hay periodistas y medios que quieren influir demasiado poniendo jugadores y entrenadores“ Florentino Pérez también se ha referido a los problemas que esta temporada ha tenido el club con los medios de comunicación. Ante la intervención del periodista, que ha acusado al club de "declarar la guerra a los medios", Pérez ha asegurado que su intención es "mantener las buenas relaciones con la prensa. Pero queremos ser independientes, y hay periodistas y medios que quieren influir demasiado poniendo a sus jugadores y entrenadores". "Este año algunos medios se han pasado (...). Hay gente que utiliza el micrófono y la pluma como si fuera una pistola", ha asegurado.