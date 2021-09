El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha confirmado lo que era un secreto a voces, que José Mourinho dejará de ser el técnico del primer equipo al concluir la temporada. Pérez ha asegurado que la decisión se ha tomado "de mutuo acuerdo" y ha deseado suerte al entrenador portugués en su próximo proyecto.

"Tras las conversaciones mantenidas con José Mourinho, hemos decidido que esta relación acabe al final de esta temporada. Ambos hemos acordado que éste es el momento adecuado para dar por finalizada esta relación", han sido sus primeras palabras tras la junta directiva.

En esa misma junta se ha acordado el calendario electoral, que era el orden del día previsto, y ha anunciado igualmente su intención de presentarse a la reelección el próximo 16 de junio, añadiendo que en los próximos días presentará la candidatura.

El mandatario madridista ha elogiado la labor de Mourinho, afirmando que con él el equipo "ha dado un salto cualitativo", fundamentalmente en la Champions League. "Ahora el Madrid está en el lugar que le corresponde", ha añadido.

Asimismo, ha negado que exista acuerdo alguno con otro técnico para sustituirle, desmintiendo así el supuesto precontrato con el actual preparador del Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti, como ha llegado a denunciar el presidente del club parisino.

"En los próximos días daremos los pasos necesarios", ha declarado sobre el fichaje del próximo entrenador del Real Madrid. Eso sí, ha reconocido que el director general del Madrid estuvo días atrás en París para preguntar por el técnico italiano. "El PSG nos dijo que no y nosotros respetamos esa decisión. Pero tenemos tiempo", ha añadido, dejando una puerta abierta.

Tampoco ha descartado a Zinedine Zidane, exjugador blanco, al que ha calificado como "uno de los activos de este club". "No es solo uno, hay dos o tres", ha dicho sobre los candidatos al banquillo.

"La temporada no ha tenido el nivel de exigencia necesaria para el club ni para el propio Mourinho, pero no se puede decir que haya sido mala", ha argumentado sobre las razones de su marcha, negando que fueran los resultados deportivos de una temporada en la que solo han ganado la Supercopa de España al inicio.

Florentino Pérez ha insistido en las razones del técnico, comprendiéndolas, y admitiendo que el de Setúbal ha vivido una presión "que muchos madridistas creemos que no es normal". También ha negado que haya existido compensación económica alguna, "hemos tenido una conversación franca, normal".

"Me habría gustado que hubiera continuado, creo en la estabilidad que da un entrenador durante mucho tiempo, pero el nivel de presión ha ido incrementándose hasta un límite que todas las personas tienen", ha añadido.

"Cuando hago un balance de José Mourinho nos ha dado un nivel de competitividad que hay que reconocer. Es verdad que antes no éramos cabezas de serie, ahora hemos podido estar en las finales y nuestra ilusión es poder seguir estando", ha insistido, repitiendo el argumento del técnico.

No hay presión de los jugadores

En cuanto a las "presiones" que han influido en la marcha de Mourinho, Pérez ha negado que vinieran de los propios jugadores, incluso que el ambiente en el vestuario está mejor de lo que cuentan algunos medios, calificando de "novelas" las informaciones del diario El País.

"Mourinho me contaba que en Inglaterra un partido dura las dos horas antes y las dos de después, mientras que aquí un partido dura los siete días de la semana. No es lo normal, pero yo estoy acostumbrado y esa presión es lo que ha hecho grande al club. Lo que no se pueden tolerar son los insultos", ha defendido.

El presidente del Madrid ha ido más allá, asegurando que el madridismo "está más unido que nunca. Cuando yo llegué los socios del Madrid vivían una época convulsa que afortunadamente ha quedado atrás". "¿Se ha equivocado alguna vez? Seguro y él mismo ha pedido disculpas".

Ni división del vestuario ni de la masa social. Asimismo, el presidente del Madrid ha minimizado la ausencia del propio Mourinho y de Cristiano Ronaldo en la entrega de medallas en la reciente final de la Copa del Rey, ganada por el Atlético de Madrid. "Estuvieron entre los expulsados y supongo que esa será la razón", ha dicho.

En resumen, Mourinho se va sin que haya mediado compensación económica alguna, no es oficial que Ancelotti sea su sustituto aunque hayan existido conversaciones y el balance de su etapa en el Madrid es positivo. Y todo esto el día en que cumple 32 años, Iker Casillas.