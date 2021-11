Mourinho, el campeón de los entrenadores

Lo ganó todo en 2010: Liga, Champions y Copa con el Inter de Milán. Y se convirtió en el fichaje más sonado del verano, a pesar de que su lugar no está en el césped, sino en el banquillo. Jose Mourinho ha sido elegido mejor entrenador de 2010 y ha recibido el primer Balón de Oro dedicado a un técnico en la historia del trofeo.

El portugués ha superado por poco al seleccionador español Vicente Del Bosque (35,92% para el portugués por el 33,08% del español) y al entrenador del Barcelona Josep Guardiola, que alcanzó el 8,45% de los votos de los 154 corresponsales de la revista 'France Football' y los 208 seleccionadores y capitanes de los equipos que componen la FIFA.

El propio Mourinho ha apuntado que es "un premio merecido", ya que, según su criterio, ha realizado "una temporada perfecta". "Pienso que es merecido, ha sido una temporada perfecta para un entrenador de club porque ganamos el triplete, estoy muy contento", señaló Mourinho, que no quiso olvidar a los otros dos candidatos. "Del Bosque ha sido campeón del Mundo y Guardiola de España, ambos han hecho un trabajo increíble y sería poco ético olvidarlos", añadió.

“El Balón de Oro está bien en las manos de Messi“

Mourinho ha agradecido el premio a su familia y a sus jugadores y cuerpo técnico. "Me he acordado de mi mujer, de mis hijos, de todos los que amo y de todos los que me han ayudado a ganar. Tenía aqui jugadores del Inter, amo a estos jugadores y espero poder en poco tiempo que amar así a los del Real Madrid", apuntó el luso.

En cuanto al Balón de Oro concedido a Messi, el técnico piensa que es merecido, pero le hubiera gustado que se lo hubiera llevado otro jugador. "Messi es un jugador de otro mundo y el Balón de Oro le queda bien en sus manos. Hay que respetar a la gente que lo ha escogido, pero estoy triste por Casillas, Sneijder o Xavi, que lo conozco desde que era un niño", señaló.

El trabajo de Mou José Mourinho se llama José Mario dos Santos Mourinho Félix y nació en Setúbal, el 26 de enero de 1963. Es entrenador de fútbol, ahora del Real Madrid. En las ruedas de prensa, es un profesional de dar titulares a los medios de comunicación. A veces parece que es más el 'Real Mourinho' que el Real Madrid. Pero, 'Mou' tiene un pasado muy elaborado. El técnico del Real Madrid es hijo de un internacional portugués, Félix Mourinho, portero, y de una profesora de escuela, María Julia. Su abuelo también estaba relacionado con el fútbol ya que fue el presidente del Vitória de Setúbal. Estudió Educación Física, se el curso de la UEFA para ser director técnico de fútbol. José Mourinho empezó siendo conocido como traductor del entrenador Bobby Robson en el Sporting de Lisboa, en el Oporto y en el Barcelona, donde llegó en 1996. 01.54 min José Mourinho fue segundo entrenador del Barcelona en el 96, cuando el mítico Boby Robson entrenada al equipo culé, muchos le tildaron de mero traductor, pero el tiempo ha dado la razón al portugués. Ese año desembarcó en España y desde ahí arranca todo lo que es hoy el actual entrenador del conjunto madridista. Pero pronto pasó de ser el interprete a convertirse en segundo entrenador, con Robson y con Van Gaal, en el Barça.

'El show de Mou' Fichó por el Oporto en 2002 y en su primera temporada como técnico titular de un grande consiguió la Copa de la UEFA. La semilla de 'Mou' empezaba a dar sus frutos. Desde aquí, no ha parado de conseguir títulos. Al año siguiente logró su primera Liga de Campeones. Por todo esto, el Chelsea fichó al joven técnico portugués donde se convirtió en "The Special One" o "El Especial". Así le llamaban en la prensa británica desde que en su presentación con el millonario equipo de Roman Abramovic despachó lo siguiente: "Por favor, no me llamen arrogante porque digo la verdad. Soy campeón de Europa y pienso que soy especial". En eso consiste el famoso 'show de Mou'. El trabajo y el espectáculo no se limitan al campo y a conseguir títulos, sino que consiste también en llamar la atención, supuestamente para desviar la atención mediática sobre sí mismo y aliviar a sus jugadores, pero también por una clara afinidad con el carácter de alguien que dice: "Tampoco Jesucristo era simpático para todos, así que imagínate yo". Con el equipo londinense, Mourinho logró dos Ligas de la Premier, una Copa de Inglaterra y dos Copas de la Liga. Después, tras estos éxitos, dio el salto a Italia para firmar con el Inter de Milan en el año 2008. Para empezar, en el conjunto lombardo ganó una Supercopa ese año y la Liga en 2009 pero todavía quedaba lo mejor. En la segunda temporada en la que estuvo dirigiendo al Inter, la 2009-2010, ganó un histórico triplete: la Liga de la Serie A, la Copa de Italia y la Champions, su segunda Champions. Por estos triunfos es por los que ahora la Fifa le ha nombrado 'Mejor entrenador mundial' en 2010.

Pisó el Bernabéu como campeón Desde mayo de 2010 es técnico del Real Madrid. Empezó pisando el Bernabéu cuando ganó la final de la Champions con el Inter ante el Bayern (2-0). Antes había eliminado al Barcelona de Guardiola. Y lo celebró como si fuera la consecución del propio título. 02.11 min El entrenador del Inter de Milán, José Mourinho, sale a celebrar en el camp Nou el pase de su equipo a la final de la 'Champions'. El técnico dedicó gestos provocadores a la afición azulgrana y Víctor Valdés intentó detenerlo. Pero esto, lo de ganar la Champions, lo dejó para su próxima casa, el campo del Real Madrid. Con las manos en los bolsillos, la corbata medio caída y desatada del cuello, como si estuviera saliendo de una boda, miraba la grada del Bernabéu, ganador, como diciendo "pronto nos vemos". 00.56 min El Inter de Milán no está dispuesto a rebajar un céntimo la cláusula de rescisión de Jose Mourinho, 16 millones de euros Tras ganar la Champions, el Inter se resistió a dejarle marchar sino le daban la cláusula de rescisión. Pero 'Mou' ya sabía lo que quería. Ir al eterno rival del Barcelona. A continuación, Valdano, director deportivo del Real Madrid anunciaba su llegada a la casa blanca, desde donde ha dirigido un arranque de Liga espectacular, sólo superado por el mejor Barça de la historia, el mismo equipo al que privó de la final de la Champions League en el Bernabéu esta temporada, y el mismo equipo que le infligió su derrota más dura como entrenador, con el 5-0 del último 'clásico' liguero en el Camp Nou. 01.09 min Mourinho: 'Nunca había perdido 5-0'