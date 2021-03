Puntual, un minuto nada más esperó por él la abarrotada sala de prensa del Santiago Bernabéu. Junto al director deportivo, Jorge Valdano, 'The Special One' fue presentado como el nuevo entrenador del Real Madrid para las próximas cuatro temporadas. Antes de la rueda de prensa ante los medios, el técnico había firmado en la Sala de Juntas con la presencia de Alfredo Di Stefano como testigo.

Valdano, antes de nada quiso aclarar la polémica que ha salido en la última semana debido a las críticas que como escritor dirigió contra el juego de los equipos de Mourinho: "Hablé de José en términos agresivos en mi época de comunicador pero ese desencuentro se ha resuelto entre los dos hace ya años. Mourinho y yo lo arreglamos como dos hombres de fútbol que somos", aclaró.

“No sé si nací para entrenar al Real Madrid, si sé que nací para entrenar“

Después de disculparse por su castellano, 'Mou' se presentó como el entrenador ilusionado que llega nuevo a Chamartín: "No sé si nací para entrenar al Real Madrid, si sé que nací para entrenar. Mi atracción es la historia del Real Madrid, su fustración de los últimos años y la posibilidad que el Real Madrid te da para entrar en la historia del fútbol", expuso.

“No me considero el mejor entrenador del mundo“

La expectación era grandísima alrededor del que algunos consideran como el mejor técnico del mundo. Sin embargo, el luso quiso curarse en humildad y aclarar que él no piensa lo mismo.

"No me considero el mejor entrenador del mundo, los resultados son los que deciden al final de temporada quien es el mejor". Además quiso justificar su fama en la importancia de los jugadores, "si se ha dicho que yo puedo ser el mejor entrenador del mundo es gracias a los jugadores que he tenido", confesó.

Ya en las primeras intervenciones dejó clara cual es su filosofía antes de llegar: "Bonito, bonito, bonito no es jugar en el Real Madrid, es ganar en el Real Madrid". Lo más importante para el portugués es el trabajo, los jugadores y "su adaptación a la forma de trabajar que yo exijo". Con eso por delante, prometió que "hablará lo menos posible, trabajará lo máximo posible y transformará si es necesario algunas cosas para la correcta adaptación a mi método de trabajo".

“Construir un equipo con identidad propia es el objetivo“

El objetivo principal en el Real Madrid "será parecido al que he tenido en mis últimos equipos. Tendremos mucho tiempo para fijarnos objetivos porque es un proyecto largo". Para Mourinho la clave será la segunda temporada (la Champions con Oporto e Inter fue ganada en su segundo año). "Construir un equipo con identidad propia es el objetivo a corto plazo", afirmó.

Pero no ha prometido ganar la Champions, objetivo entre ceja y ceja del madridismo. "No puedo prometer la Champions, pero en el momento del sorteo el miedo no será nuestro, sino del que le caiga en suerte jugar contra el Real Madrid. Juguemos contra el que sea, en el momento del sorteo no quiero miedo en mi vestuario sino en el del adversario. Son doce partidos para la final", destaca.



"El Madrid tiene una historia increíble en 'Champions' y negativa en los últimos años, pero eso no cuenta para nada. Iniciados desde cero y después partido a partido sin obsesión, que no me gusta, y sí sueño con llegar a Wembley. La presión no es problema, es un factor de motivación", explicó.

“He hablado ya con Raúl esta mañana. Él se entrenaba y ya hemos hablado“

Una de las cuestiones de las que más le han preguntado a 'Mou' en su primer día es sobre el capitán y uno de los emblemas del Madrid, Raúl. Precisamente Mourinho ha comentado que por la mañana ha hablado con Raúl. "No he perdido el tiempo, él estaba entrenando esta mañana y hemos hablado. Respeto muchísimo a Raúl por lo que significa para la historia del Real Madrid. Pero en lo que pasa entre jugador y entrenador la prensa no entra", dijo tajantemente.

“Lo más importante es el equipo“

Otro de los jugadores citados fue Cristiano Ronaldo. Para Mourinho, su compatriota es uno de los mejores si no el mejor jugador del mundo, pero siempre estará por debajo del equipo. "Lo más importante es el equipo, está por encima de cualquier jugador", subrayó.

"Cristiano es un jugador muy importante para el Real Madrid y para el fútbol en general, pero la fuerza de mis equipos siempre ha sido el conjunto, no las individualidades, como lo más importante es siempre el club, no los jugadores o el entrenador. Cristiano es un ganador y no va a ser nada difícil convencerlo de esto".

“Al equipo le faltan tres o cuatro jugadores“

Respecto al tema de los fichajes, Mourinho se mantuvo discreto porque como él ha dicho "de fichajes es mejor no hablar porque cada vez que habla el entrenador, el director deportivo o el presidente de un jugador, su precio sube un millón más". Sí ha querido asegurar que en su opinión "al equipo le faltan tres o cuatro jugadores para poder conseguir esa identidad propia" que desea el entrenador.

De todas formas sus primeros análisis le hacen pensar que no hacen falta "trasformaciones radicales" sino "pequeñas adaptaciones". "Es pronto para hablar de cambios, ahora hay que analizar la situación, buscar información y darme cuenta de dónde estoy".



Mourinho ha querido dejar bien claro que la forma de jugar de sus equipos no es una forma de juego defensivo. "Los equipos pueden estar bien organizados y gracias a eso defender bien", puntualizó con el fin de evitar las habladurías que según él existen alrededor de su estilo.

"Yo he jugado tres finales de competiciones europeas, una de la UEFA y dos de Champions. Ganamos los tres partidos y marcamos ocho goles en tres finales de competición europea. Una mentira muchas veces repetida puede convertirse en una verdad. Para las personas inteligentes, será siempre una mentira, y para las no inteligentes se transforma en una verdad. Doy gracias que yo me he encontrado a personas inteligentes en mi carrera. Y por esa razón yo he entrenado a equipos como Oporto, Chelsea, Inter y Real Madrid", disertó.