RUMORE, RUMORE

22.00. El Manchester City se retira de la puja por Eto'o

El Manchester City asegura en un comunicado su decisión de retirarse de la puja por el delantero del FC Barcelona Samuel Eto'o, en el que había estado interesado durante los últimos quince días.



"Eto'o es sin duda un magnífico jugador, pero las circunstancias a su alrededor son tales que el traspaso no se puede completar", apunta el jefe ejecutivo del City, Gary Cook, en un comunicado en la página web del equipo.



Cook añade que el tiempo se ha acabado y es momento de "buscar otras alternativas". "Tenemos un plan de fichajes claro y estratégico y tenemos que seguir adelante", confesó.



El manager del City, Mark Hughes, confirmó la pasada semana que habían hecho una oferta al Barcelona por el camerunés cercana a los 25 millones de euros y le aseguraron al jugador que no esperarían todo el verano para conocer su decisión.





17.45. Valdano 'invita' a Huntelaar a aceptar la oferta del Stuttgart

Jorge Valdano, director general del Real Madrid, se reunió con el delantero internacional holandés Klaas Jan Huntelaar para comunicarle que no entra en los planes del nuevo técnico, el chileno Manuel Pellegrini, y que debe aceptar ser traspasado al Stuttgart alemán tras el acuerdo entre clubes.





17.00. El Udinese reconoce que negocia con el Madrid por D'Agostino

El presidente del Udinese, Giampaolo Pozzo, ha reconocido que existe una negociación entre su club y el Real Madrid por el centrocampista italiano Gaetano D'Agostino y ha indicado que su precio es de 25 millones de euros.



En una entrevista concedida a la cadena televisiva italiana Sportmediaset, Pozzo ha dicho que existe una negociación "en curso" y que hay programados varios "encuentros" entre representantes de los dos equipos para "los próximos días".





15.44. "No hay oferta del Manchester por Agüero"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, no vende a sus jugadores, porque está contento con ellos y quiere mantener el mismo bloque para la próxima campaña.



"No vendemos, que no vendemos. Cómo queréis que lo diga. No se vende nada. No estamos ni en venta, ni en rebajas ni en nada. Nos quedamos con nuestros jugadores, que estamos muy bien y tenemos un gran equipo. Todos tranquilos, que hay poco dinero y se va a mover poco el mercado", indicó el mandatario rojiblanco, presente en la Asamblea General de la RFEF.



"El Manchester no ha realizado ofertas por el 'Kun'. Y no vendemos a ningún jugador. No vendemos ni a nuestro capitán Maxi, ni a Simao, ni al 'Kun' ni a Forlán", reiteró, respondiendo a Joan Laporta, presidente azulgrana, al que le gusta el delantero uruguayo. "Y a mí, Messi", sentenció con ironía.



Por otro lado, el presidente atlético se refirió a las especulaciones que hablaban sobre la llegada de Andrea Pirlo, del AC Milan, al equipo 'colchonero'. "Pirlo es un invento vuestro, de los medios de comunicación. Nunca ha habido nada, de verdad", señaló.





15.15. El Barça no ha hecho aún oferta por Villa



El presidente del Valencia, Manuel Llorente, se mostró tajante a la hora de responder sobre el posible fichaje de David Villa por el FC Barcelona, y reconoció que no tienen ninguna oferta por el delantero asturiano ya que el Barça "no" se ha dirigido a la entidad 'ché'. (Europa Press)



Llorente, que salió antes que el resto de miembros de la Asamblea que celebró la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas, apenas quiso hablar con la prensa, pero rechazó haber recibido ofertas por el 'guaje'.



"En absoluto. No hay novedad, no hemos recibido ofertas por Villa, por eso no tengo nada que decir", indicó el mandatario valencianista, algo molesto porque las preguntas son "siempre lo mismo".





14.15. No habrá 'guerra' por Cesc, el Madrid espera a Xabi

Miguel Pardeza, director deportivo del Real Madrid, confirmó que el club no descarta la contratación de Xabi Alonso, a la espera de que el Liverpool baje sus altas pretensiones económicas, descartó que exista interés por Cesc Fábregas y admitió que barajan como alternativa a D'Agostino.



El Real Madrid no ha descartado a Xabi Alonso y confía en que el Liverpool rebaje la petición de 45 millones de euros por el fichaje. Estudia mientras alternativas para el medio centro, posición que la nueva cúpula deportiva considera prioritaria reforzar, donde Cesc pierde fuerza y la gana el italiano Gaetano D'Agostino.





12.15. El Milan sube su oferta por Luis Fabiano a 17 millones

El Milan ha subido su oferta económica a 17 millones de euros para intentar fichar al delantero del Sevilla Luis Fabiano, aunque el acuerdo por el internacional brasileño podría cerrarse en 18 millones.



La cláusula de rescisión del futbolista está cifrada en 30 millones de euros, aunque los milanistas no están dispuestos a alcanzar esta cantidad. De hecho, según información del web deportivo transalpino 'Tuttosport', la entidad hispalense pide 20 millones, por lo cual los 'rossoneri' han optado por aumentar su apuesta.



"El Milán ha incrementado su oferta, pasando de 14 a 17 millones y, con un posterior esfuerzo, llegando a 18 millones, Luis Fabiano podría vestir de 'rossonero' y completar la colonia verdeoro a disposición" del club italiano, precisa la información.





12.00. Laporta confirma que Villa y Forlán están en la agenda, "independientemente de que Etoo siga o no"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reconoció que la idea del club es "reforzar" la delantera, independientemente de que Samuel Etoo siga o no en el club, y reiteró que David Villa y el rojiblanco Diego Forlán son dos de las posibles opciones.



El mandatario, un día más, no pudo confirmar el futuro del delantero camerunés. "Hay que ver de forma definitiva, si acepta o no, pero no nos consta que se quiera marchar. Estamos a la espera por si quiere continuar y aceptar la renovación o no le interesa", recalcó.



Laporta considera que con su gran desembolso en fichajes, "el Real Madrid se ha puesto mucha presión", mientras que destacó que ellos siguen "'tricontentos'" y "'tritrabajando tritranquilos'", tras su histórica pasada campaña.



"Nosotros lo que queríamos era reforzar determinadas posiciones, el hecho de que ellos se hayan metido tanta presión encima nos aumenta la motivación. Estaremos extra motivados para competir contra un equipo que ha realizado importantes inversiones", destacó.





11.50. El Sevilla empieza a ceder por Luis Fabiano

El Sevilla español está dispuesto a bajar hasta los 18 millones de euros en la negociación con el Milán para el traspaso del brasileño Luis Fabiano, según el representante del jugador, José Fuentes. (Efe)



Fuentes, en declaraciones que hoy publica el diario italiano La Gazzetta dello Sport, asegura que el equipo hispalense puede bajar el precio del jugador hasta los 18 millones, una cifra que, según ciertos medios italianos, el Milán ya ofreció hace una semana.



El matutino milanés sostiene que Fuentes está presionando sobre el club andaluz para que baje la valoración del jugador, que tiene fijada en 25 millones, aunque la cláusula de rescisión del contrato del brasileño es de 30 millones de euros.





11.20. Cesc Fábregas desata una nueva 'guerra' entre los grandes

La tensión parece ir en aumento entre Madrid y Barça y el motivo puede ser Cesc Fábregas. Medios deportivos de Madrid y Cataluña le ponen la camiseta de uno u otro equipo, según sea el color de sus lectores. Mientras, en Inglaterra auguran una 'guerra de ofertas' entre ambos clubes por el centrocampista del Arsenal, cuyo precio está en torno a los 50 millones de euros. [Daily Mirror]





10.20. Diego Tristán, la tierra tira

Después de la segunda juventud vivida por el sevillano Diego Tristán en el West Ham de la Premier League, el delantero puede regresar al sol de Andalucía de la mano del Recreativo de Huelva.



El propio jugador ha reconocido al diario Huelva Información que mantiene conversaciones con el club decano del fútbol español. A sus 33 años ha puesto fin a su aventura inglesa y desea encontrar un sitio cerca de su familia, por lo que estaría dispuesto incluso a rebajar sus pretensiones económicas.





9.30. Monreal es la alternativa a Filipe Luis

El equipo azilgrana no piensa esperar mucho más a Filipe Luis. Monreal es la opción alternativa si Filipe Luis, que llegó el jueves a La Coruña para presionar a Lendorio, no acaba convenciendo al mandatario del Deportivo.



El lateral del Osasuna reforzaría la banda izquierda, que e suno de los puestos con menos especialistas tras la marcha de Silvino. Otro jugador que también está en la agenda de Txiki begiristaisn es André Santos, defensor del Corinthiasns y que ha jugado recientemente la Copa Confederaciones con Brasil.





9.25. El Madrid ha hablado con el Udinese para fichar a D'Agostino

El club blanco tiene graninterés en fichar al italiano y ya se ha puesto en contacto con el Udinese y las negociaciones están bastante avanzadas, tanto que el fichaje se podrá cerrar a lo largo del viernes.



El club italiano sabe que el jugador ocupa una posición importante en la agenda madridista tras el rechazo de Xabi Alonso y de De Rossi y sospechan que que de forma inminente podría llegar una oferta irrechazable.





9.00. Acuerdo con el Stuttgart por Huntelaar

El Real Madrid ha aceptado la oferta de 20 millones que ha presentado el Stuttgart por Huntelaar y, desde este miércoles, se encuentra hablando con el jugador para que dé su consentimiento a esta operación.



El holandés, que regresa mañana de sus vacaciones, podría salir del club blanco en las próximas horas. "Huntelaar regresa a Madrid el jueves y aquí verá cuál es su futuro", ha dicho su representante.





8.20. Etoo baja sus intenciones para jugar en el United

El diario británico News Of The World sigue dando guerra en el 'culebrón Etoo' y asegura que el delantero camerunés rebajaría sus pretensiones para fichar por el Manchester United de Alex Ferguson.



Sin embargo, el Manchester City, es el equipo que está dispuesto a aceptar todas las pretensiones económicas de Etoo para hacerse con sus servicios y lleva semanas intentando convencer al camerunés con una mareante oferta de 200.000 libras a la semana además de un porcentaje del traspaso que se pagara el Barcelona.



Siempre según News Of The World, Etoo aceptaría un sueldo de 150.000 libras a la semana siempre y cuando el destino no sea el City sino el United, un club con un empaque que sí convence a Etoo y que, pese al fichaje de Michael Owen, sigue a la caza de estrellas para paliar la salida de Cristiano Ronaldo.





8.15. El United insiste en Agüero

El United sigue intentando fichar a Kun. Viendo que el Atlético no rebajará la cláusula de rescisión del argentino, de 60 millones, y que no tiene pensado negociar, intentaría disminuir el precio de la operación incluyendo a algún jugador en ella. Berbatov o Nani son los elegidos.



El Manchester United insiste en el Atlético para hacerse con el argentino. Los ingleses ya saben que la entidad rojiblanca sólo dejaría marchar a su estrella si algún club paga los 60 millones a los que asciende su cláusula de rescisión. Pero la intención ahora de los diablos rojos es tratar de rebajar esa cantidad.



La opción preferida por el Manchester sería pagar alrededor de 40 millones por Kun Agüero y darle al Atlético a Nani, pero el problema es que el delantero no interesa nada a la dirección deportiva del Calderón.