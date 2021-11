Laporta: "Eto'o no me coge el teléfono"

Joan Laporta acostumbra a no dejar indiferente a nadie con sus declaraciones. El presidente del FC Barcelona ha pasado por el programa '59 segundos' de TVE y, entre otras cosas ha desvelado que la relación con Samuel Eto'o no pasa por sus mejores momentos.



"Le he llamado un par de veces y no he podido hablar con él. Y me da la sensación que su entorno no quiere que hablemos" ha asegurado el máximo dirigente del club blanco.



A pesar de que el Barça va a intentar extender su contrato -expira el año que viene-, según sus propias palabras: "Le hemos extendido dos años su contrato. Nos ha dicho que se lo pensará, pero que en principio parece ser que no contempla esa posibilidad".



El delantero camerunés ha recibido una sustanciosa oferta del Manchester City, que ya anteriormente confirmó el propio Laporta.



Messi vale 150 millones



Asímismo, Laporta ha desvelado uno de los secretos hasta ahora mejor guardados: la cláusula de rescisión de Leo Messi asciende a la friolera de 150 millones.



Pero no es el dinero lo que hace invendible al 'crack' argentino, según Laporta. "La cláusula más fuerte de todas es su compromiso con el Barça", ha asegurado el presidente culé de un jugador que considera "excepcional, único, el mejor de la historia. Tiene una plástica y una forma de llevar la pelota que es increíble".



Lo que sí ha quedado claro en la entrevista es que el Barça quiere reforzar la delantera y uno de los objetivos es otro de los protagonistas del verano: David Villa. "Es un jugador que interesa y, por lo tanto, la secretaría técnica se ha movido para conocer cuál es su situación".



No obstante, Laporta ha mandado un 'aviso para navegantes' -anteriormente criticó las cantidades invertidas por el Madrid- y no piensa tirar la casa por la ventana: "Me gustan las inversiones con cierta prudencia. Vamos a intentar invertir cantidades que sean, pues, lógicas y proporcionadas". Pese a que no ha revelado la cantidad exacta sí que ha admitido que es cercana a los 40 millones.



Mensajes al Madrid



Ha sido inevitable hacer referencia al Real Madrid -Florentino Pérez fue invitado anteriormente a '59 segundos'-, a cuyo presidente ha criticado en ocasiones Laporta por su "agresividad" en la política de fichajes, además de acusarle de distorsionar el mercado.



El máximo dirigente barcelonista ha querido establecer diferencias entre su club y el Madrid: "El Barcelona podría endeudarse a los niveles del Real Madrid, pero no es nuestro modelo ni nuestra forma de entender cómo gestionar un club".



En el caso de Villa, el interés del Barça ha coincidido con el de su eterno rival, igual que ocurre con otro de los jugadores más deseados del mercado: el francés Franck Ribéry.



El extremo francés del Bayern está en la agenda de "futuribles" del Barça, pero el propio Laporta ha afirmado que interesa "a un precio que para nosotros sea lógico en el mercado", y el club bávaro pide 80 millones de euros, lo que para el presidente barcelonista significa que "no quiere vender".



Se irá en 2010



Joan Laporta sabe que su mandato en el Barça tiene fecha de caducidad, junio de 2010. Y también tiene claro que no va a cambiar nada, ni los estatutos del club, para poder seguir al frente después de esa fecha.



Con un "no" rotundo ha zanjado la cuestión. De igual manera ha descartado ser vicepresidente en la junta de cualquier otro candidato. Sobre su sucesor, ha mostrado sus preferencias por sus amigos Xavier Sala y Jaume Ferrer, al tiempo que ha rechazado a Ferran Soriano y su antiguo directivo y ahora rival, Sandro Rosell.



Tampoco se ve en política, aunque no se ha escondido a la hora de mostrar sus preferencias, como cuando lució una bandera 'estelada' tras conquistar la Liga de Campeones: "Significa el vínculo que tiene el Barça con la sociedad catalana. Para mí significa la defensa de unos derechos y libertades".



Laporta, no obstante, no cierra las puertas a nada a pesar de que su actividad profesional -es abogado- le "llena mucho". Pero el presente es el Barça.