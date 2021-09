El futbolista David Villa ha dicho que " no es bueno para nadie que no haya estabilidad " en el Valencia y ha apuntado que imagina que le llamarán desde el club cuando todo esté normalizado.Villa ha realizado estas declaraciones, en el que ha enseñado a golpear el balón a un centenar de "guajes" con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años.El Valencia ha recibido durante este verano varias ofertas para traspasar al jugador asturiano que ha rechazado y en este momento es el Barcelona el equipo más interesado en contratarle.Todas estas negociaciones se han ido desarrollando mientras que en el club valenciano se está produciendo una lucha de poder en la presidencia.para algo aunque no lo sé a ciencia cierta", ha afirmado el jugador del Valencia.Villa ha recalcado que "todo se solucionará más tarde o más temprano" y que mientras tanto él estará disfrutando de sus vacaciones con su familia y amigos, "abstraído" de lo que pueda pasar con su futuro.No obstante, el jugador ha subrayado que se está "acostumbrando" a pasar los veranos viendo el debate que existe sobre su futuro futbolístico y ha pedido perdón por no querer hablar más claro sobre sus pensamientos en relación a este tema.que no sea mi verano y el campus, y os pido perdón y respeto hacia mí y que me entendáis", ha manifestado.Los periodistas le han preguntado si había oído declaraciones de antiguos jugadores del Sporting de Gijón y del Barcelona como Luis Enrique que le aconsejaban ir al Barcelona y si iba a seguir los pasos futbolísticos de este jugador."Me gustaría alcanzar las veces que fue internacional y es, de momento, el único sitio -la selección española- donde puedo jugar a su altura", ha indicado Villa.El jugador asturiano también se ha referido al Sporting y ha apuntado que éste ha sido "un año feliz" para todos los que como él quieren a este club aunque "hasta la última jornada se haya sufrido mucho más de lo esperado".Ha agregado que para este año cree que el Sporting mantendrá la categoría "sin sufrimiento pese al bajo presupuesto que maneja", ya que confía en los buenos jugadores que ha fichado que son interesantes y con experiencia en la categoría.", ha sido el grito unánime de los numerosos aficionados que se han congregado en el Centro Regional de Deportes La Morgal, en Llanera, para ver a su ídolo.El jugador del Valencia ha disfrutado durante unos minutos con los alumnos del Campus Oficial David Villa 2009 y les ha enseñado a golpear el balón.