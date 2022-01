Cesc y Ribéry, intereses cruzados de Madrid y Barça

09.01. Galliani: "El único objetivo del Milán es Luis Fabiano"

Adriano Galliani, recalcó el miércoles que "el único objetivo de mercado" que se plantea en estos momentos el club 'rossonero' en su política de fichajes para la próxima temporada "es Luis Fabiano".

De este modo, el dirigente deja claro que el delantero es quien realmente interesa a la entidad transalpina, al tiempo que cierra definitivamente la puerta al punta del Real Madrid Huntelaar.

Galliani, que asistió a la reunión de la Liga italiana, adelantó que la incorporación del carioca es la última que le resta al Milan para rematar el equipo con el que encarará el nuevo curso. "Sólo nos queda la negociación por Luis Fabiano, al que nuestro entrenador prefiere a Huntelaar", indicó.

22.30. Villa esperará al Valencia

20.30. De Rossi se complica para el Madrid, a por Cesc

20.00. El Chelsea ofrece 81millones por Ribéry

18.25. Luis Fabiano quiere ir al Milan

17.40. Reyes tiene difícil seguir en Benfica

17.00. El Milan sólo quiere a Luis Fabiano

16.30. Cambiasso y Valbuena, sustitutos de Alonso y Mascherano

13.08. Ribéry o Cesc en la agenda de 'Pep'



12.00. Marsella también quiere a Gervinho

11.47. El Atlético mueve ficha por Obradovic

11.33. El 'plan B' de Pellegrini podría ser Cazorla

11.09. El Madrid negocia por De Rossi

09.44. El Barça sube la puja por Filipe Luis

08.46. Xabi Alonso se aleja del Real Madrid

07.52. El Stuttgart negocia el traspaso de Huntelaar



A los alemanes no les falta dinero, pero ahora deben hablar y convencer al jugador y a su agente, según publica AS. El jugador holandés también tiene ofertas del Wolfsburgo, Marsella y Milán, por lo que puede retrasar su decisión sobre su futuro.

El 'Guaje' ha hablado en el campus que lleva su nombre, en Asturias. Y lo ha hecho para decir, que no va a decir nada de momento. David Villa esperará a que se estabilice la situación institucional del Valencia para hablar con los mandatarios del club.Ya no es sólo el Barça el que muestra interés por Cesc Fábregas, y el último pretendiente puede desatar una nueva 'guerra': el Madrid. La entidad que preside Florentino Pérez tiene complicado también el 'Plan B' del italiano De Rossi, y el diario Marca destapa el que puede ser el 'Plan C'. Fábregas está tasado en unos 50 millones de euros por el Arsenal, pero el Madrid intentaría rebajar ese precio, toda vez que no ha estado dispuesto a abonar 47 millones por Alonso.El interés por Cesc llega en un momento en el que se hace público el sueño de verlo retornar a La Masía blaugrana. Coincidencia o no, al Barça también le gusta otro de los objetivos del Madrid, el francés Ribéry.Frank Ribéry se está convirtiendo en uno de los hombres del verano. Al interes de Madrid y Barcelona, se une ahora el Chelsea. Según el Daily Mail , Abramovich estaría dispuesto a ofrecer 70 millones de libras, unos 81 millones de euros, por el jugador del Bayern de Munich.Según este diario, el francés es uno de los sueños del técnico Carlo Ancelotti, que habría pedido al Chelsea que hiciera un esfuerzo por el jugador.El Milan sólo le quiere a él y a nadie más, dijo Galliani, y ahora el representante de Luis Fabiano ha dicho que su jugador quiere ir al Milan; como una historia de amor.El delantero brasileño del Sevilla Luis Fabiano "quiere jugar en el Milán", según ha asegurado su representante, José Fuentes, quien ha añadido que espera que su traspaso se concluya "de manera positiva". (Efe)En declaraciones a la emisora italiana "Radio Radio", Fuentes ha indicado que el jugador ha hablado "muchas veces" con el entrenador del Milán, el también brasileño Leonardo.El español José Antonio Reyes, jugador del Atlético de Madrid cedido la pasada campaña en el Benfica, tiene "difícil" su permanencia en club lisboeta, consideró hoy el director deportivo de la entidad, Rui Costa. (Efe)"Reyes es un jugador que es difícil que el Benfica lo pueda mantener en la plantilla por segundo año consecutivo", reconoció el antiguo internacional luso a los periodistas.En los últimos días, la prensa portuguesa informó de que los seis millones de euros demandados por el Atlético de Madrid para el traspaso del español es el principal obstáculo para cerrar la operación.Con poco se conforma el Milan a tenor de lo que ha dicho Adriano Galliani. El consejero delegado del club 'rossonero' ha asegurado que el único objetivo que les resta en el mercado de fichajes es el sevillista Luis Fabiano, según 'La Gazzetta' . Todo o nada para el Milan.Benítez ha dicho que no se venden y no se venden, pero por si acaso el Liverpool está buscando posibles sustitutos a Xabi Alonso y Javier Mascherano, pretendidos por Madrid y Barça. El centrocampista vasco, no obstante, parece lejos ya del Real Madrid. Aún así, el Liverpool tiene el punto de mira puesto en el interista Esteban Cambiasso y el marsellés Mathieu Valbuena. [La Gazzetta dello Sport] El FC Barcelona centrará sus esfuerzos en incorporar al equipo al extremo del Bayern de Munich, Franck Ribéry. El conjunto que dirige Guardiola está interesado en hacerse con los servicios del internacional francés, aunque el alto precio que pide el club, 80 millones de euros, puede hacerles desistir.La segunda opción de los blaugrana sería Cesc Fábregas, un viejo conocido en el Barça ya que se formó en sus categorías inferiores. El jugador del Arsenal podría ser partidario de su regreso a cambio eso sí de 46 millones de euros, tal y como informa El Mundo Deportivo. Sea el francés o el del Arsenal, lo que parece claro es que laposibilita los planes del equipo de Laporta. Si finalmente viene Ribéry, el de Fuentealbilla seguiría en el centro del campo, pero si se decantan por Fábregas, el '8' azulgrana ocuparía muy probablemente la banda izquierda.No sólo el Atlético se fija en las figuras emergentes del fútbol continental. El Olympique de Marsella también ha puesto los ojos en el joven Gervinho, en quien el equipo rojiblanco piensa para buscar un sucesor a Maxi Rodríguez en la banda derecha.El Le Mans, donde milita el jugador, de 22 años, ha reconocido ofertas del Atlético, del Marsella y de otro equipo francés. Según el diario 'Marca', el fichaje podría cerrarse con una carambola. Si el Sevilla ficha a Zokora del Tottenham, el conjunto inglés echaría el resto por Maxi y el Atlético tendría hueco y dinero para contratar a Gervinho. Jugadas propias -y complicadas- del mercado veraniego.El Atlético de Madrid sigue barriendo el mercado en busca de refuerzos para la próxima temporada y habría hecho una oferta por el lateral zurdo del Partizán de Belgrado Ivan Obradovic, de 20 años, tasado por su club en unos cuatro millones de euros, .La eventual llegada de este jugador, internacional con Radomir Antic en la selección de Serbia, supondría la salida del veterano Pernía , que gana papeletas para abandonar el club del Manzanares, puesto que el lateral izquierdo lo compondrían el nuevo fichaje y Antonio López.Afirma el diario 'Marca' que el entrenador del Real Madrid, Manuel Pellegrini, estaría contado de poder contar con Santi Cazorla si no fructificaran las opciones de Xabi Alonso o De Rossi, que maneja el club para el puesto de mediocentro.La temporada pasada estuvo realmente a punto de fichar por el Real Madrid, y sólo una negativa del Villarreal a vender y la oposición de Ramón Calderón a pagar la cláusula del jugador impidieron un contrato que el propio jugador asturiano daba por hecho. Ahora tiene otra oportunidad el habilidoso centrocampista para subir al tren que perdió el último verano.Tras la complicación que conlleva el fichaje de Xabi Alonso debido al precio desorbitado que pone el Liverpool, el Real Madrid está negociando por el italiano De Rossi. Florentino ya ha iniciado los primeros contactos y ofrece 30 millones como tope por el jugador internacional de la Roma.De Rossi, campeón del mundo con la azurra, tiene sólo 25 años pero lleva ya siete temporadas en la élite convertido en el gran futbolista del equipo gialloroso junto con el delantero, Francesco Totti.Apremiado por el interés del propio Guardiola en tener nuevos refuerzos, el primer fichaje del año podría cerrarse este mismo miércoles. El Barça ha hecho una oferta mejorada por el deportivista Filipe Luis, por valor de nuve millones de euros, en un pago al contado.Se espera que esta nueva oferta 'ablande' a Augusto César Lendoiro para que traspase al lateral izquierdo brasileño, aunque el presidente del Deportivo pretende ingresar 14 millones por el jugador. El representante del jugador ha dicho que si no se acepta la propuesta podrían romperse las negociaciones y el jugador ¿podría acusarlo en los entrenamientos¿.El jugador del Liverpool, Xabi Alonso está cada vez más lejos de formar parte del club blanco. Xabi es una de las preferencias del club pero Jorge Valdano ha asegurado a Radio Marca que el precio que piden por él es excesivo por lo que habrá que reconducir la oferta."Es un hombre que tiene dotes de organizador, que está en una etapa de madurez de su carrera deportiva pero en los últimos días llevaron la cifra del traspaso demasiado lejos para nuestro gusto y, por lo tanto, vemos que el jugador se aleja", asegura Jorge Valdano.En la agenda blanca también se encuentran nombres como Ribéry, por el que el Manchester pide 80 millones, lo cual parece alejar también al francés del Santiago Bernabeu.Varios enviados del Stuttgart se reunieron en el Santiago Bernabéu para hablar del fichaje de Huntelaar con Jorge Valdano. La oferta del club alemán es la que más se acerca a lo que quiere el Madrid, que pide por lo menos 20 millones de euros por el holandés.El problema está en convencer al jugador, que tiene contrato con el equipo blanco hasta 2013 y cobra 3,8 millones de euros brutos por temporada.