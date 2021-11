Van Gaal: "Lo mejor es dejar ir a Ribery"

El Tottenham invita a Figo a continuar su carrera en Inglaterra

El Madrid ofrece a Robben y Sneijder a cambio de Ribery

El Chelsea se olvida de Ribery e irá a por Sneijder

Van Gaal insinúa que lo mejor para el Bayern sería dejar ir a Ribéry

Florentino Pérez rechaza las propuestas del Milán por Huntelaar

El agente de Luis Fabiano asegura que aún es posible su fichaje por el Milán

El Tottenham habría invitado al portugués Luis Figo a continuar su carrera en el fútbol inglés, tras abandonar el Inter de Milán, y después de que Harry Redknapp hablase con él en un torneo de golf disputado en El Algarve.El Real Madrid ha ofrecido al Bayern de Munich a los holandeses Arjen Robben y Wesley Sneijder a cambio del francés Franck Ribery más una cantidad en efectivo.Los dos jugadores están valorados en 40 millones de libras (casi 47 millones de euros al cambio) y el Real está dispuesto a poner otros 15 millones de libras (17.6 millones de euros) más sobre la mesa. Daily Star



El Chelsea ha renunciado definitivamente a contratar al francés Franck Ribery y dirige ahora sus pasos hacia el centrocampista holandés Wesley Sneijder, aunque la oferta que pretende hacer al Real Madrid sea inferior a la cifra pagada por éste hace dos temporadas al Ajax.A favor del Chelsea juega el hecho de que los fichajes de Kaká y Cristiano Ronaldo hacen muy difícil que el holandés juege a menudo, al menos en la posición que habitualmente ocupa. Sneijder, sin embargo, ha expresado en varias oportunidades su intención de permanecer en el Real Madrid pese a los nuevos fichajes.El entrenador del Bayern de Múnich, Louis Van Gaal, pide resolver rápidamente el tema del francés Franck Ribery, jugador pretendido por el Real Madrid y con deseos confesos de marcharse al club blanco."Hay que resolver el problema rápidamente. Pero no es fácil. Hay muchos factores en juego, empezando por el dinero".Van Gaal ya sostuvo una conversación con Ribery cuyo contenido no reveló por completo, aunque admitió que entre los temas había estado el que el jugador está siendo manipulado por su entorno. Bild am Sonntag El vicepresidente del Milán, Adriano Galliani, que viajó este viernes al barco privado de Pérez en Mallorca para negociar, en principio, una cesión que podría convertirse en venta, sigue este domingo en la isla española para intentar acercar posturas.El Milán está dispuesto a llegar hasta los 18 millones de euros, mientras que el Real Madrid, que pide 25 millones de euros por el holandés, no quiere bajar más de los 20 millones de euros. La Gazzetta dello Sport El representante del delantero brasileño Luis Fabiano, que actualmente juega en el Sevilla, asegura que aún es posible el fichaje del futbolista por el Milán, que podría concretarse si ambos clubes llegan a un acuerdo entre los 20 y los 22 millones de euros por el jugador."Creo que sobre la base de 20 o 22 millones de euros las dos partes pueden llegar a un acuerdo. Las posiciones no están tan distantes. Éste es sólo el comienzo de las negociaciones", afirma el agente del jugador, José Fuentes.La oferta lanzada por el Milán al Sevilla por Luis Fabiano fue de 16 millones de euros, insuficiente si se tienen en cuenta los 30 millones de euros que pide el club español por el jugador. Ahora su representante pide a ambas partes que se den prisa para poder llegar a un acuerdo.