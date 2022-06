Los fichajes confirmados del verano

Más allá de los desembolsos y los culebrones del verano que protagonizan los equipos grandes, el 'planeta fútbol' sigue girando y los traspasos de jugadores se suceden. En RTVE.es contamos los principales fichajes de la liga española y de las principales competiciones.





Javi García ficha por el Benfica

Javi García ha abandonado la concentración del Real Madrid en Irlanda para volar a Lisboa y firmar por el Benfica. El club blanco asegura que percibirá por la operación siete millones de euros, aunque según la Prensa portuguesa el Benfica sólo desembolsará 2,5. Javi García, de 22 años, firmará por cuatro temporadas. Aunque la negociación se había prolongado durante varios días, se cerró a las dos y media de la madrugada. No obstante, la salida del mediocentro formado en la cantera parecía bastante clara, porque no estuvo ni siquiera en el banquillo en el partido frente al Shamrock Rovers y su dorsal, el 24, lo lució durante el encuentro Ezequiel Garay.





El Fenerbahçe ficha a los brasileños Cristian y André Santos del Corinthians

El Fenerbahçe de Estambul llegó a un acuerdo con el Corinthians brasileño para fichar a los jugadores brasileños Cristian Oliveira y André Santos, informa la prensa turca.



El doble traspaso fue confirmado también por el club turco en su página web aunque no se han especificado los detalles del contrato. El lateral izquierdo André Santos comenzó su carrera futbolística en el Figueirense brasileño y pasó por Flamengo y Atlético MG antes de recalar en el Corinthians la pasada temporada.



Recientemente debutó en la selección nacional brasileña, con la que se proclamó campeón de la Copa Confederaciones. El centrocampista defensivo Cristian Oliveira, en cambio, se educó en las filas del Paulista y, como su compañero, pasó por el club 'rubro-negro' de Rio antes de fichar por Corinthians.





El United ficha al delantero Mame Biram Diouf

El jugador llegará al club el próximo mes de enero. El jugador, natural de Senegal se quedará en el Molde noruego, su actual equipo, como cedido. El Manchester United ha llegado a un acuerdo con el Molde para el fichaje de su delantero Mame Biram Diouf, según confirmó el club noruego en su web oficial.



El delantero de 21 años, de origen senegalés, llegará a Manchester la próxima semana para ser sometido al pertinente reconocimiento médico, pero no se unirá al club de Old Trafford hasta enero, ya hasta entonces seguirá como cedido en el Molde.



El propio club noruego fue el que confirmó el fichaje, ya que horas antes Alex Ferguson lo había anunciado a la llegada del equipo a Kuala Lumpur, pero sin develar el nombre del futbolista.





Acuerdo para el traspaso de Lucio al campeón italiano

El Bayern Munich anunció el jueves el traspaso del defensa internacional brasileño Lucio, al Inter de Milán, después de cinco temporadas en el club muniqués.



El zaguero brasileño, de 31 años, llegó al Bayern en 2004 procedente del Bayer Leverkusen, que le había fichado en 2000 del Internacional brasileño y terminaba contrato con los de Munich en 2010.



Campeón de la Copa Confederaciones con la selección brasileña, Lucio firmaría un contrato con el campeón de la Serie A por las próximas tres campañas, según confirmó el propio Bayern, sin dar datos económicos de la operación.



El Liverpool ficha a Chris Mavinga

El Liverpool ha contratado al joven defensa francés Chris Mavinga, de 18 años y procedente del Paris Saint Germain.



El conjunto que entrena Rafael Benítez ha fichado a un defensa derecho con gran proyección y que ya ha sido internacional con Francia en categorías inferiores. Mavinga sigue, además, los pasos del delantero David Ngog, delantero que el verano pasado realizó idéntico camino para llegar a Liverpool.





Maniche ficha por el Ankaragücü

El jugador portugués Maniche ha fichado por el conjunto turco del Ankaragücü para las tres próximas temporadas. El ex jugador del Atlético de Madrid percibirá 7,5 millones de euros por las tres campañas que defenderá al equipo otomano.



El MKE Ankaragücü es propiedad del multimillonario jeque árabe, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, que también posee el Manchester City. Este miembro de la familia real de Abu Dhabi se ha propuesto relanzar el equipo turco.





Valera amplía su contrato con el Atlético hasta 2012

Juan Valera, lateral del Atlético de Madrid, ha ampliado dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2012, su contrato con el equipo rojiblanco, que concluía el próximo año, según anunció hoy el club.



El jugador, de 24 años, vuelve este curso al Atlético de Madrid tras jugar la pasada campaña cedido en el Racing de Santander.





El Osasuna traspasa al checo Jaroslav Plasil al Girondins

Plasil de 27 años, ha militado las dos últimas campañas en Osasuna, donde ha disputado un total de 66 partidos de Liga, en los que marcó 8 goles, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del conjunto 'rojillo'.



Así, el jugador regresará a Francia, donde militó durante ocho años antes de llegar a la Liga española: uno en el Créteil y el resto en el Mónaco, donde disputó 117 partidos y marcó cinco tantos, y con el que fue finalista de la Liga de Campeones en 2004.





Iraola amplía su contrato con el Athletic hasta 2012

El nuevo contrato de Iraola, que finalizaba su vinculación con el Athletic al final de la presente campaña 2009-2010, contempla una cláusula de rescisión de 30 millones de euros.



El lateral derecho es el cuarto futbolista que ha prorrogado su vínculo con el club bilbaíno esta semana después de Igor Gabilondo (hasta 2011), Ion Vélez (2012) y Markel Susaeta (2013).





Javier Irureta, nuevo director deportivo del Athletic

El Athletic Club hizo oficial la contratación de Javier Irureta como nuevo director del área deportiva del club para las dos próximas temporadas y la destitución de Luis Solar como coordinador de Lezama, cargo que ha venido desempeñando a lo largo de los dos últimos años.



Esto significa, que su cargo no conllevará una implicación directa en los fichajes de la primera plantilla, faceta en la que será un simple asesor, ya que ese cometido seguirá en manos de Joaquín Caparrós y de la Junta Directiva.





Armando Ribeiro seguirá una temporada más en el Athletic

El Athletic Club y Armando Ribeiro han alcanzado un acuerdo que confirma la continuidad del portero vizcaíno en el equipo rojiblanco un año más, es decir hasta el 30 de junio de 2010.



Armando cumplirá así su tercera temporada en Bilbao tras su fichaje por el club bilbaíno en enero de 2008 procedente del Cádiz para cubrir la baja del entonces lesionado Gorka Iraizoz.





Espanyol y Zaragoza alcanzan un principio de acuerdo por Torrejón

El defensa del Espanyol Marc Torrejón, quien apenas contó para el técnico Mauricio Pochettino la pasada temporada, será traspasado en las próximas horas al Zaragoza, tras el principio de acuerdo al que han llegado ambos clubes y que debe hacerse oficial en las próximas horas.



Torrejón tenía un año más de contrato con la entidad barcelonesa, pero ya había comentado a sus más allegados que no tenía intención de renovar por el Espanyol. Al central le costó aceptar su nuevo rol como suplente después de dos temporadas jugando como titular.





Bellvís primer fichaje del Tenerife tras su retorno a Primera

Carlos Bellvís Llorens es el primer fichaje del Club Deportivo Tenerife tras su retorno a la Primera División, y procedente del Valencia firmará por las tres próximas campañas una vez llegue a la isla para pasar el pertinente reconocimiento médico.



El jugador valenciano, nacido el 24 de abril de 1985, se siente "muy contento" por pertenecer al conjunto blanquiazul. "Supone una ilusión muy grande fichar por este equipo, que tiene y tendrá un buen equipo y que seguro permanecerá mucho tiempo en Primera División", declaró.





El Manchester United ficha a Michael Owen

El Manchester United anunció el fichaje del que fuera Balón de Oro de 2001, Michael Owen, para las dos próximas temporadas tras superar un estricto control médico que permite al delantero inglés firmar por los 'red devils' tras haber acabo contrato con el Newcastle.



Michael Owen terminó su contrato al finalizar la pasada temporada, en la que no pudo evitar el descenso de su equipo, el Newcastle, en una decepcionante campaña para las 'urracas', que miraban a puestos más altos de la tabla y tuvieron que lidiar con una zona caliente de la tabla que terminó por consumar su adiós a la Premier.





El Chelsea ficha al joven delantero Daniel Sturridge

El Chelsea cerró la segunda incorporación del verano con el fichaje del joven delantero Daniel Sturridge, que llega al club londinense tras haber finalizado contrato con su anterior equipo, el Manchester City, según informó el club londinense.



La entidad dirigida por Roman Abramovich firmó un contrato por cuatro temporadas con el jugador, que a sus 19 años pasa a engrosar la plantilla de Carlo Ancelotti. Y es que el reciente fichaje del ariete paraguayo Roque Santa Cruz dejó sin sitio a Sturridge en el bloque de Mark Hughes.





El sevillista Crespo será cedido al Racing



El equipo santanderino obtendrá la cesión por un año del defensa del Sevilla José Ángel Crespo, que se incorporará al Racing a cambio de 500.000 euros en concepto de préstamo y del pago íntegro de su ficha.



Crespo juega habitualmente de lateral derecho pero también se adapta al resto de posiciones de la defensa, se ha formado en la cantera del Sevilla y ha sido internacional por España en las categorías juvenil y sub 21.





El lateral zurdo Iván Marcano ficha por el Villarreal

El lateral zurdo español Iván Marcano se ha convertido en nuevo jugador del Villarreal tras desvincularse de su anterior conjunto, el Racing de Santander, una vez que ambas partes han alcanzado un acuerdo para su traspaso, según informó el club castellonense.



Marcano, internacional en categorías inferiores, será presentado el viernes en El Madrigal a las 13.00 horas y firmará para las seis próximas temporadas. El jugador español, que aún debe superar el pertinente reconocimiento médico, tiene 22 años y es una apuesta de futuro del conjunto entrenado por Ernesto Valverde.



El santanderino, que puede desempeñarse también como defensa central gracias a su gran potencial físico (mide 1,89 metros), se ha formado en las categorías inferiores del conjunto cántabro, con el que debutó en el filial en la temporada 2005/06 y, dos años después, hizo su estreno en la máxima categoría. En la última campaña disputó 35 partidos y marcó dos goles.





Y Menotti, a Independiente

Sin salir de argentina, César Luis, 'El Flaco' Menotti vuelve a Independiente de Avellaneda, club al que ya entrenó, pero en esta ocasión como director deportivo, informa Efe.





Basile, a Boca

Y más de entrenadores, ahora un viejo conocido de la afición del Atlético de Madrid, el argentino Alfio Basile. El ex seleccionador albiceleste ha recalado en el club con más seguidores del país, el Boca Juniors de Maradona, según la web Calciomercato.com.





Scolari entrenará al Bunyodkor uzbeko



El técnico brasileño Luiz Felipe Scolari fue presentado como nuevo entrenador del Bunyodkor uzbeko, equipo en el que milita su compatriota Rivaldo, anunció el club centroasiático en su página web.



"El proyecto es muy interesante. Pondré todo el esfuerzo de mi parte para el desarrollo del fútbol uzbeko", señaló Scolari a la prensa en Tashkent.



Scolari, que además de entrenar coordinará las actividades del club y dirigirá la academia infantil, dejó abierta la posibilidad de ampliar por un año más el contrato de 18 meses suscrito con el club centroasiático.



Mati Fernández, al Sporting de Lisboa

El Villarreal recibirá tres millones y medio de euros por la venta del chileno Matías Fernández al Sporting de Lisboa, club que anunció hoy a la comisión de mercado de valores portugués el fichaje del chileno, informa Europa Press.



La cifra asciende, concretamente, a tres millones y 635.000 euros, una cifra que se pagará en tres cuotas anuales durante las próximas tres temporadas, según afirma la prensa deportiva del país luso.



Benzema, confirmado

El delantero del Olympique de Lyon Karim Benzema, de tan sólo 21 años, ya es oficialmente jugador del Real Madrid. El Lyon ya ha hecho oficial el traspaso del jugador.



Según el club francés, el traspaso es por un montante de neto mínimo de 35 millones de euros, que podrían llegar a los 41 según logros deportivos.



Motta, al Inter

El centrocampista brasileño Thiago Motta, hasta ahora jugador del Génova italiano, ha firmado un contrato con validez hasta junio de 2013 con el Inter de Milán, actual campeón de la Liga de fútbol de Italia.



Según informa el club italiano en su página web, Motta "ya es del Inter", club en el que la próxima temporada el brasileño jugará bajo las órdenes del portugués José Mourinho y en el que militará durante al menos cuatro campañas.



Después del 'show' de Kaká, Albiol

Cuando aún no hemos digerido la 'resaca' de la presentación de Kaká, la web oficial del Real Madrid ha hecho público cuándo será la de Albiol. El central, ex del Valencia, será presentado este jueves a las 21.00 horas, en pleno 'prime time'.



Díaz de Cerio, el goleador de la Real ficha por el Athletic

El delantero donostiarra Iñigo Díaz de Cerio, presentado este mediodía en Ibaigane como primer fichaje del Athletic Club para la próxima temporada, encara con ilusión la oportunidad que se le presenta de retornar a la Primera División, en "un club muy importante" que afrontará cuatro competiciones, que "nunca ha tenido dudas" sobre su estado físico tras la grave lesión que sufrió, y al que llega con el objetivo de "crecer como futbolista y ayudar a crecer al equipo".



Díaz de Cerio, de 25 años, era hoy la imagen viva de la felicidad después de que los últimos dos meses, desde que comunicara a la Real Sociedad su intención de no seguir, no hayan sido "fáciles ni cómodos". "Dar el salto de la A-8 (la autopista que une Bilbao y san Sebastián), es difícil para la gente de la cantera. Mucha gente no lo ha entendido y me lo ha recriminado, pero tienen que entender que mi camino profesional está en otro sitio", se sinceró el futbolista ante el "halo de polémica" que ha envuelto su fichaje por el Athletic.



Juanito ficha por el Atlético



El central Juan Gutiérrez Moreno, 'Juanito', se ha comprometido con el Atlético de Madrid para las dos próximas temporadas. El zaguero procede del Real Betis, con el que este martes había terminado contrato, por lo que llega con la carta de libertad.



El jugador, que se convierte en el primer fichaje del equipo rojiblanco en el presente mercado de verano, será presentado próximamente.



El Manchester United ficha al ecuatoriano Antonio Valencia

El Manchester United ha anunciado la contratación del internacional ecuatoriano Antonio Valencia, de 23 años y procedente del Wigan Athletic, para las cuatro próximas temporadas.



"Jugar ante 76.000 aficionados y al lado de jugadores como Wayne Rooney, Rio Ferdinand y Ryan Giggs será una experiencia emocionante. No puedo esperar para empezar la temporada", apuntó Valencia en sus primeras manifestaciones como 'red devil' en la web del Manchester United.



Por su parte, el entrenador Alex Ferguson aseguró que Valencia es un futbolista al que seguían desde hacía tiempo". "Estoy seguro que su ritmo y habilidad supondrán una contribución significativa para el equipo", dijo.



Mané, primer fichaje del Getafe

El lateral zudo Jose Manuel Jiménez 'Mané' es el primer refuerzo del nuevo proyecto del conjunto azulón. Tiene 27 años y procede del Almería, equipo en el que ha militado las últimas tres campañas.



El jugador ha firmado por cuatro años y ha costado al getafe 2,5 millones de euros.



El Valladolid ficha a Font

El conjunto vallisoletano sigue reforzándose de cara a la próxima temporada. Hector Font es el tercer fichaje del Valladolid. A sus 25 años procede de Osasuna y se ha comprometido con el club pucelano por tres temporadas.



El valencianista Sunny jugará en el Betis

Rodrigo Fernández, agente del centrocampista del Valencia Sunny, indicó que el fichaje del jugador por parte del Betis está a la espera tan sólo de que el futbolista pueda viajar desde Nigeria, donde se encuentra en estos momentos o, por el contrario, de que el Betis le indique que estampe su firma en los documentos correspondientes vía fax.



Sea como sea, el acuerdo para que Sunny juegue como cedido por un año con opción de compra que, en caso de ejecutarse, implicaría la vinculación del jugador a la escuadra heliopolitana por cuatro años más, es ya firme.



El Almería ata a Bernardello

El club andaluz pagará a Newell's tres millones de euros por el centrocampista argentino Hernán Bernardello quien, a sus 22 años, firmará un contrato por seis temporadas con el Almería.



Ambos equipos han acordado un traspaso de 3.150.000 euros netos y en cuanto se solucione el porcentaje de plusvalía que obtendrá el club rojinegro (Newell's pide el 20% y el Almería quiere una rebaja considerable), el fichaje se hará oficial.



Mandiá entrenará al Racing

El equipo cántabro se ha hecho con los servicios de Juan Carlos Mandiá para dirigir al equipo la próxima temporada. El técnico procede del Hércules, con el que ha estado a punto de conseguir el ascenso en la temporada recién acabada.



Mandiá llegará a Santander acompañado de sus cuatro ayudantes. Antonio Puche, segundo entrenador; Enrique Sanz, preparador físico; Alberto Escobar, ayudante; y José R. de la Fuente, preparador de porteros.



El nuevo entrenador del conjunto santanderino fue jugador y debuta en Primera, al igual que sus antecesores Portugal y Muñiz.



El PSG confirma el fichaje del portero del Atlético de Madrid Gregory Coupet



El portero francés del Atlético de Madrid Gregory Coupet ha firmado un contrato por las dos próximas temporada con el Paris Saint Germain, según confirmó el club francés en su web oficial, sin dar detalles de la operación.



El galo, de 36 años, llegó la temporada pasada al equipo rojiblanco, pero apenas contó para los técnicos y sólo jugó seis partidos ligueros, por lo que decidió regresar a su país, donde ya militó en el AS Saint-Etienne (1993/96) y en el Olympique de Lyon, al que llegó en enero de 1997 y del que lo fichó el Atlético.



"Esto es felicidad, firmar mi nuevo contrato con un bello sol como éste, espero que sea premonitorio. Encontrarme aquí, en el Parque de los Príncipes, me trae muchos recuerdos, tanto como jugador como espectador", expresó el portero.



Stoichkov entrenará al equipo más rico de África

El búlgaro Hristo Stoichkov, ex jugador del F.C. Barcelona, es desde este lunes el entrenador del club sudafricano Mamelodi Sundowns, tras firmar un contrato de un año con el propietario del equipo, Patrice Motsepe, informaron varios medios en Bulgaria.



Los parámetros del contrato de Stoichkov, que durante el período 2004-2007 fue seleccionador nacional de Bulgaria y después, durante seis meses, entrenador del Celta de Vigo, no se han hecho públicos aún. No obstante, algunos rumores apuntan que el salario básico anual de Stoichkov rondará 1,5 millones de euros.



Según los medios búlgaros, después de suscribir los documentos, el ex del Barça y entrenador de la selección búlgara y del Celta de Vigo -al que no pudo librar de la Segunda División-, se compró un par de zapatos de oro de una tienda de modas en el lujoso hotel Mikelangelo, en Johannesburgo, donde desde hace mes se encuentra la estrella de fútbol.