Stoichkov entrenará al club más rico de África

El ex del Barcelona ficha por el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, el más rico del continente

El búlgaro Hristo Stoichkov, ex jugador del F.C. Barcelona, es desde este lunes el entrenador principal del club sudafricano Mamelodi Sundowns, tras firmar anoche un contrato de un año con el propietario del equipo, Patrice Motsepe, informaron varios medios en Bulgaria.



Según el periódico 'Trud', el "asistente principal de Stoichkov será Antonio López, que ha trabajado en Valencia, con Rafael Benítez, actual técnico de Liverpool".



Los parámetros del contrato de Stoichkov, que durante el período 2004-2007 fue seleccionador nacional de Bulgaria y después, durante seis meses, entrenador del Celta de Vigo, no se han hecho públicos aún. No obstante, algunos rumores apuntan que el salario básico anual de Stoichkov rondará 1,5 millones de euros.



Mamelodi Sundowns, el club más rico del continente, ha sido campeón de Africa cinco veces consecutivas, la última en 2007. Su propietario, Patrice Motsepe, ocupa el 559 lugar en la lista de fortuna de Forbes, con 1.300 millones de dólares estadounidenses de su negocio de explotación y procesamiento de metales, oro y platina.



Según los medios búlgaros, después de suscribir los documentos, Stoichkov, que empezó su carrera en el CSKA de Sofía a principios de los años noventa, se compró un par de zapatos de oro de una tienda de modas en el lujoso hotel Mikelangelo, en Johannesburgo, donde desde hace mes se encuentra la estrella de fútbol.