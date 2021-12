El United se fija en Owen

El delantero inglés Michael Owen, que sigue buscando equipo para la próxima temporada tras el descenso del Newcaslte, estaría ahora en el órbita del Manchester United, según publican varios medios ingleses.



El jugador habría sido sometido ya a un estricto reconocimiento médico, que todavía no ha terminado, antes de fichar por el club de 'Old Trafford', ya que las lesiones le han dado quebraderos de cabeza en los últimos tiempos, tras la grave rotura de ligamentos que sufrió en 2006.



El ex jugador del Liverpool y Real Madrid, llegó al Newcastle en 2005, y, tras terminar el 30 de junio su contrato, había recibido el interés de algunos clubes de la 'Premier League', pero ninguna le satisfacía, aunque ahora la posibilidad de fichar por el campeón de liga sería una gran opción.



Tras la marcha de Tévez y Cristiano Ronaldo, el fichaje de Benzema por el Real Madrid, y la negativa de David Villa, Owen, de 29 años, se habría convertido en el nuevo objetivo de los 'red devils', a la espera de confirmar su total recuperación física.



Si se cierra la operación, el jugador cobraría menos de lo que ha percibido las últimas temporadas, aunque ganaría con el hecho de estar en un club prestigioso, lo que, además, podría permitirle ganarse la confianza del seleccionador Fabio Capello.