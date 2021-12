22.30. Al Sevilla se le complica Zokora

Martes, fecha tope para decidir si el futuro de Didier Zokora está en Sevilla o sigue en el Tottenham londinense. "El martes debería quedar todo cerrado", han sido las palabras del centrocampista a la edición hispalense del diario ABC. El jugador quiere fichar por el conjunto sevillista, pero las posiciones de ambos clubes siguen alejadas. Según el portal Goal.com , el Sevilla ofrece menos de 7 millones y los 'Hammers' piden 14 millones.Jarro de agua fría del nuevo 'hombre fuerte' del Valencia. Vicente Soriano ha comparecido en rueda de prensa, tras hacerse oficial la compra del 51% de las acciones del club por parte de la sociedad Inversiones Dalport, para decir que no se vende a nadie Soriano adelantó que con la entrada de dinero, el club "no tiene necesidad de desprenderse de sus principales activos deportivos" por lo que no se venderán jugadores.La vuelta de Vicente Soriano a la cúpula del Valencia ha devuelto la confianza al Barça -y a Villa- para la definitiva marcha del jugador hacia Barcelona. Según publica Mundo Deportivo , el 'Guaje' mantiene la buena relación de antaño con Soriano y confía en convencerle para que le deje fichar por el club blaugrana, ya sea a él solo o junto a su compañero Juan Mata.El administrador delegado del Milan, Adriano Galliani, insistió hoy en el interés que tiene el conjunto transalpino por concretar los fichajes del delantero del Sevilla Luis Fabiano o, en su defecto, del ariete del Real Madrid Huntelaar, aunque también incidió en la posibilidad de incorporar al punta camerunés del Barcelona, Samuel Eto'o. (Europa Press)De hecho, el dirigente 'rossonero' fue claro a la hora de hablar de este asunto. "¿El mercado? El Milan quiere a Huntelaar y a Luis Fabiano, pero el mercado está bloqueado después de las operaciones del Real Madrid y los precios se doblaron", espetó, en declaraciones insertadas en la web del club, que recoge Europa Press.Sin embargo, Galliani reconoció, que la posible incorporación de Eto'o se presenta como una posibilidad más complicada, dado el elevado desembolso que implicaría el fichaje del camerunés.El centrocampista argentino del Liverpool quiere irse del conjunto 'red', según el diario Mundo Deportivo , y está tensando la cuerda para conseguir que la cúpula del club inglés permita su salida al Barça. De rebote, el conjunto culé saldría doblemente beneficiado puesto que Benítez tendría más argumentos para blindar a Xabi Alonso, pretendido por el Madrid.Fin a las especulaciones. Los portugueses Deco y Carvalho (Chelsea) no se reunirán con su paisano y ex entrenador José Mourinho (Inter de Milán). El que se ha encargado de zanjar el debate ha sido el propio presidente interista, Massimo Moratti, según publica Corriere dello Sport El Sevilla ha contactado en las últimas horas con los representantes concomo posible sustituto de Luis Fabiano, por el que el Milan está pujando desde la semana pasada, con una oferta directa al club nervionense.De hecho, según información del diario portugués 'Record', los agentes del ariete han comunicado a los emisarios del club sevillista que Liedson lo tiene "todo acordado para renovar contrato con el Sporting por las próximas tres temporadas, aunque ni siquiera eso les ha desanimado".

Tras años de espera Cesc Fábregas está en el mercado y tiene precio: sobre los 40 millones de libras (unos 46,5 millones de euros). El diario 'The Sun' adelanta que en el Arsenal no quieren vender a su joven capitan, pero que la imperiosa necesidad de ingresar dinero para seguir creciendo les obliga a ello.



"Nadie en el Arsenal quiere venderle, pero llega un momento en el que el dinero es demasiado bueno, y si el Arsenal recibe una oferta de unos 40 millones (de libras) habría una enorme presión para vender", habría asegurado una fuente del club al rotativo.



"Si el Arsenal recibe una oferta por Cesc cercana a los 50 millones tendrá una enorma presión para vender", dijo una fuente de los 'gunners' al diario británcio.

En Inglaterra colocan a Real Madrid y Barcelona en el primer lugar de la carrera por hacerse con el centrocampista catalán, aunque no habrá que perder de vista a Cesc. El catalán está como loco por ganar títulos, y parece que fuera del Arsenal tendrá muchas más opciones de cumplir su sueño.



El jugador ha reiterado en infinidad de ocasiones, la última este fin de semana, su deseo de seguir en el Arsenal, donde es el capitán y la mano derecha de su técnico, Arsene Wenger.

10.14. El City se fija en Carles Puyol...

09. 30. El Benfica no pagará 6 millones por Reyes

09.00. El Tottenham contacta para fichar a Negredo

07.43. El Madrid sigue intentándolo con Ribéry

07.16. Ofrecen 15 millones por Llorente

07.05. El Barça se olvida de Villa y va a por Forlán



06.30. Filipe Luis, ahora o nunca

El Manchester City anda como loco por fichar un defensa de garantías. Tras darse de bruces con las millonarias pretensiones del Chelsea por John Terry los nuevos ricos del fútbol europeo ahora han puesto sus ojos en Carles Puyol.En Portugal es noticia José Antonio Reyes, que es el protagonista de la apertura de la edición digital de 'A Bola'. El diario deportivo luso afirma que "sólo un milagro" mantendrá al extremo andaluz en las filas del Benfica.El Atlético pide 6 millones de euros por el internacional español, según 'A Bola'., una cantidad que el Benfica no está dispuesto a pagar.Respecto a la 'operación salida' del Real Madrid el diario 'The Times' publica que el Tottenham ha iniciado los contactos para tratar de fichar a Álvaro Negredo. El diario británico también apunta la posibilidad que el ex ariete de Almería, Castilla y Rayo entre la operación del traspaso de Xabi Alonso desde el Liverpool al Real Madrid.Continúa el interés del Real Madrid por el jugador francés del Bayern de Munich, Franck Ribéry. El club blanco ofrece 17 millones de euros más Sneijder y Robben para cerrar la operación, según publica el Daily Star Mientras, Ribéry ha dado marcha atrás a sus declaraciones de hace unos días en las que dijo "o me voy al Madrid o nada" y ha pedido disculpas a la afición asegurando al diario alemán TZ "no quiero un conflicto con el Bayern".El Tottenham ha puesto sobre la mesa 15 millones de euros para llevarse a Fernando Llorente. Según publica el diario AS , el delantero vascos ería el sustituto perfecto del ariete ruso Roman Pavyluchenko, por el que han recibido muy buenas ofertas.El conjunto que entrena Harry Redknapp maneja detallados informes del de Rincón de Soto, al que han seguido en varias ocasiones en San Mamés. Los ojeadores del club británico lo tienen claro: Llorente es el tipo de delantero que necesitan.El regreso de Vicente Soriano a la presidencia del Valencia ha movido las fichas sobre el tablero en el que el Barcelona jugaba para hacerse con dos de las piezas básicas del ataque blanco: David Villa y Juan Mata.Pero Soriano no quiere traspasar a los mejores hombres de la plantilla. Así lo demostró hace un año, cuando mejoró y amplió el contrato de Villa hasta 2014. En vistas de la nueva complicación, el Barça vuelve al Plan A: pagar la cláusula de rescisión del contrato de Diego Forlán, fijada en 36 millones de euros.Ahora todo pasa por los despachos. Depende de lo que diga el lunes Soriano y de lo que pueda aguantar el Barça sin cerrar un contrato con un nueve de primer nivel.

El Barcelona no está dispuesto a que el fichaje de Filipe Luis se eternice, de manera que le han comunicado al jugador que si a principios de la próxima semana no se cierra su incorporación abrirán otras vías.

El brasileño está haciendo presión para que Lendoiro le facilite su salida, aunque el mandatario no está por la labor de rebajar demasiado el precio del lateral, después de haber fijado su valor en 14 millones.

Si el martes o el miércoles no hay un avance considerable, Begiristain descartará a Filipe Luis y empezará a mover las opciones de fichar a Bruno Alves y a Chygrynskiy, opciones que tampoco serán fáciles, ya que tanto el Oporto como el Shakhtar han tasado a sus respectivos jugadores en 20 millones cada uno.