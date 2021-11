Vicente Soriano 'amuralla' al Valencia

El empresario Vicente Soriano, que presidió el Valencia hasta hace un mes, regresa al club junto al grupo Inversiones Dalport SA , que aportará a la entidad quinientos millones de euros.Así lo anunció en una comparecencia pública el propio Soriano, quien señaló que, a partir de ahora, el Valencia será "el club más saneado de la Liga española" y que este grupo empresarial posee ya un paquete de títulos que supera el cincuenta por ciento del capital social de la entidad.Soriano añadió que el Valencia, que retomará en breve las obras del nuevo campo de Mestalla y que adquirirá las parcelas del actual estadio.Según desveló, el sábado 4 de julio, Inversiones Dalport, adquirió en Valencia un paquete accionarial superior al cincuenta por ciento de los títulos de la sociedad. Desde ese momento,de dicho grupo hasta que se conforme un nuevo consejo de administración para la elección de un nuevo presidente.Soriano explicó que, entre las intenciones de la sociedad, se encuentra la de adquirir a corto plazo y por quinientos millones de euros los "activos inmobiliarios previstos" del club, entre los que ha citado el solar del actual Mestalla y una parcela anexa al futuro estadio.Soriano, quien no quiso desvelar detalles de Dalport pero destacó su "ascendencia valenciana", explicó que el plan para la compra de los terrenos "se ha elevado a publico mediante protocolo notarial".El ex presidente, que compareció acompañado de quien fuera su vicepresidente, Miguel Zorío, desveló también que otro de los objetivos inmediatos espropuesta por el actual consejo de administración y que arranca el miércoles, ya que entiende que, con la nueva situación, es "innecesaria".Además, en el comunicado leído por Soriano, los nuevos propietarios solicitan al actual consejo "desde la fuerza moral" que les otorga poseer el paquete mayoritario de títulos, que paralicen de manera "inmediata" las decisiones que puedan afectar a la estructura de capital de la sociedad.También explicó que se hará un "análisis de las necesidades económicas más urgentes" y un estudio de su situación patrimonial.Soriano señaló que los nuevos accionistas mayoritarios abanderan un proyecto con "clara vocación de permanencia" que pretende "devolver la paz institucional al Valencia".Soriano, quien resaltó su intención de transmitir una los aficionados, aseguró que los nuevos máximos accionistas tratarán de llevar al Valencia "a las cotas más altas que el corazón valencianista pueda y deba soñar".Al margen del comunicado leído, y antes de aceptar un breve turno de preguntas, Soriano destacó que "por fin" ha cumplido su "promesa", ya que el Valencia será"el club mas saneado"de España.Además, insistió en que las obras del nuevo estadio "se reanudarán de inmediato" y señaló que el club "no tiene necesidad de desprenderse de sus mejores activos". Por último, deseó que el relevo en el consejo de administración sea "lo más tranquilo y rápido posible".