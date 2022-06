El deporte rey pide paso

Se levanta el telón de la 77ª Liga. Tras el éxito de los Juegos Olímpicos de Pekín, el deporte rey, el fútbol, vuelve a reclamar su lugar preferente en las pantallas de televisión de los hogares españoles. Salvo en algunos casos, la crisis económica ha hecho mella en el mercado de fichajes este verano. Las estrellas internacionales prefieren actualmente brillar en otros torneos como la Premier League inglesa. Aún así, la Liga española promete ser apasionante. La temporada 2008/2009 arranca con hasta seis candidatos al título.



Real Madrid



El vigente campeón de Liga tiene como aval la solidez demostrada la temporada anterior, en que fue el máximo goleador y el menos goleado, pero con las dudas generadas por la escasez de incorporaciones: Van der Vaart, De la Red y Javi García. El club más laureado de España aún no ha logrado un doblete Liga-Champions en lo que va de siglo XXI, y además lleva quince años sin ganar la Copa del Rey.



El fallido fichaje de Cristiano Ronaldo ha retrasado el llamado "plan B" de incorporaciones y parece difícil que Schuster vea satisfechas sus demandas de un delantero y un extremo para cubrir la más que probable marcha de Robinho, toda vez que Cazorla ha rechazado al club blanco para quedarse en Villarreal y el guaje Villa parece seguir el mismo camino. Además, se han marchado Baptista a la Roma, Soldado al Getafe y Balboa al Benfica.



No obstante, en lo deportivo arranca con bastante optimismo después de la victoria ante el Valencia en la Supercopa. A la buena imagen ofrecida por Van der Vaart y De la Red, entre los recién llegados, se une el buen momento de otros como el extremo holandés Arjen Robben, intermitente la pasada campaña por las lesiones y que aspira a convertirse en un referente del equipo si logra mantener cierta continuidad.



Debut: Deportivo - Real Madrid (Riazor, La Coruña)

Villarreal



Después de asombrar en la Liga 2008-2009, el "submarino amarillo" afronta la temporada de su consolidación como uno de los grandes de nuestro campeonato. El técnico chileno Manuel Pellegrini continúa un año más, y van cinco, al frente de la nave con el objetivo de llegar a buen puerto. Repetir la clasificación de la pasada campaña y llegar en Liga de Campeones tan lejos como en 2006 (semifinales) ya sería todo un logro, pero el subcampeón de la Liga 2007-08 no da nada por perdido.



La llegada del argentino Ariel Ibagaza (Mallorca), el brasileño Edmilson (Barça) y Joseba Llorente (Valladolid) son los refuerzos de un bloque ya bastante apuntalado, con una importante aportación de jugadores a la selección española campeona de Europa: Joan Capdevila, Marcos Senna. A ellos se une el argentino Juan Román Riquelme, que ha regresado de Pekín con una medalla de oro en el bolsillo, y el turco Nihat como referencias en ataque.



A punto estuvo de quedarse sin Santi Cazorla, otro campeón de la Eurocopa, pero el asturiano sorprendió a propios y extraños al rechazar la tentadora oferta del Real Madrid, cuando todo parecía hecho, y eligió quedarse en el club castellonense.



Debut: Osasuna - Villarreal (Reyno de Navarra, Pamplona)

Barcelona



Llegan aires nuevos al Barça y la afición culé recupera el optimismo después de dos temporadas de sequía. Derrocar al vigente campeón se convierte en un objetivo prioritario, sobre todo teniendo en cuenta de quién se trata: el eterno rival, el Real Madrid. Agotado el "proyecto Rijkaard", Josep Guardiola asume la responsabilidad técnica con el objetivo de lograr los tres títulos en juego y, de paso, apagar los fuegos internos que han puesto en una situación delicada a Laporta.



El que fuera capitán en su etapa como jugador del Barça llegó con el bisturí en la mano y se deshizo de una tacada de Deco y Ronaldinho, dos de los baluartes del doblete de 2006. Éstas y otras bajas (Edmilson, al Villarreal, y Oleguer, al Ajax, entre otras) han sido compensadas con la llegada de cinco jugadores: Daniel Alves y Keita (Sevilla), Gerard Piqué (Manchester United), Martín Cáceres (Villarreal) y Alexander Hleb (Arsenal).



Además del buen rendimiento ofrecido por los nuevos durante la pretemporada, otros que ya estaban tienen ante sí el reto de tirar del carro del equipo. Es el caso de los canteranos Messi y Bojan Krkic, representantes de la savia nueva procedente de La Masía. Pero también es el objetivo de Eto'o, que se ha reivindicado tras una pretemporada que inició como transferible, y el francés Henry, dispuesto a dar mucho más de lo que ofreció la temporada anterior.



Debut: Numancia - Barcelona (Los Pajaritos, Soria)

Atlético de Madrid



La temporada del regreso a la Liga de Campeones tiene un objetivo claro para el Atlético de Madrid: lograr un título después de más de diez años de sequía. Y es que el famoso doblete (Liga-Copa) del Atleti de Pantic, Kiki y compañía fue el último con éxito de una serie de proyectos, algunos tan calamitosos como el que le llevó al infierno de Segunda hace ocho años.



La relación entre el presidente Enrique Cerezo y el técnico, el mexicano Javier Aguirre, no es la mejor en estos momentos. La temporada anterior terminó con especulaciones sobre la marcha del último del banquillo rojiblanco. Sin embargo, Aguirre continúa al frente de la nave e, incluso, ha visto como su equipo ha sido uno de los más reforzados de nuestra Liga.



Hasta seis fichajes ha acometido el club colchonero para esta temporada. El meta francés Gregory Coupet, los defensas Heitinga y Ujfalusi, Paulo Assunçao en la media y Sinama Pongolle en la delantera vienen a reforzar a un equipo que se sustenta sobre un pilar fundamental: Sergio, el Kun, Agüero, la perla argentina que algunos en su país -y aquí en España- ponen por delante del barcelonista Messi en cuanto a calidad y capacidad de desequilibrar.



Debut: Atlético - Málaga (Vicente Calderón, Madrid)

Sevilla



El Sevilla quiere volver a ser un equipo de Champions, como aquel que maravilló hace dos años, a pesar de que en el banquillo ya no está el entrenador Juande Ramos, que el año pasado se llevó su varita mágica al Tottenham inglés a cambio de un contrato estratosférico. Su sucesor, Manolo Jiménez, estableció ya la temporada pasada una línea continuista en cuanto al estilo de juego del equipo.



Con lo que ya no puede contar Jiménez es con el mismo bloque, puesto que ha perdido a jugadores de gran calidad como Keita y Daniel Alves (ambos al Barça). A lo largo de estos años se han ido también descubrimientos como Reyes (Arsenal), Baptista y Sergio Ramos (Real Madrid). Pero por suerte para el Sevilla, el auténtico crack del club continúa moviéndose por los despachos: su director deportivo, Ramón Rodríguez Verdejo, conocido por los aficionados sevillistas como 'Monchi'.



El ex portero y actual director deportivo ha sido el artífice de los fichajes más rentables del Sevilla. Jugadores que llegaron a precio de saldo y se fueron ingresando varios millones a las arcas hispalenses. La nómina de ilustres desconocidos de este año la integran futbolistas como Konko (Genoa), Squillaci (Olympique de Lyon), Acosta (Lanús) y Romaric (Le Mans). Junto a éstos, algunos ya conocidos por la afición española como Fernando Navarro (Mallorca) y Aldo Duscher (Rácing), más la aportación de la cantera con el portero Javi Varas y el extremo Diego Capel, que ya debutó la temporada pasada.



Debut: Rácing - Sevilla (El Sardinero, Santander)

Valencia C.F.



El campeón de Copa no quiere más disgustos como el del año pasado, que a punto estuvo de costarle la categoría. Este año el Valencia quiere volver a estar entre los grandes y aspira, incluso, a ponerle las cosas difíciles al resto de candidatos al título liguero. Los movimientos en el accionariado, con affaire Villalonga incluido, parece que no van a afectar a la situación deportiva, algo más tranquila con la llegada de Unai Emery al banquillo.



El técnico vasco parece dispuesto a ofrecer a la afición ché un Valencia muy distinto al que se pudo ver la temporada anterior con Ronald Koeman. Con un vestuario bastante más relajado, en Supercopa se pudo ver, pese a la derrota, a un equipo bastante más disciplinado, seguro de sí mismo y que apuesta por un fútbol más dinámico, algo que siempre a gustado a la grada de Mestalla.



Sin embargo, el club valencianista ha sido uno de los menos reforzados este verano. La lista de fichajes se limita al meta brasileño -y bronce olímpico- Renan Brito, junto al canterano Vicente Guaita para cubrir la marcha de Santi Cañizares, y al portugués Manuel Fernandes en el centro del campo. Aunque no es un fichaje, sí que supone una novedad la presencia del capitán David Albelda, que fue defenestrado por Koeman.



Debut: Valencia - Mallorca (Mestalla, Valencia)