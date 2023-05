Eslovenia, Dinamarca, Armenia, Polonia, Rumanía, Estonia, Georgia, San Marino, Bélgica, Austria, Chipre, Albania, Islandia, Lituania, Grecia y Australia. Solo diez pasaran a la Gran Final del 67º edición del Festival de la Canción. Diferentes géneros musicales, boyband, estilos... lucharán por una plaza en la final del certamen esta Segunda Semifinal que se celebra el 11 de mayo en el M&S Bank Arena. Allí se encontraran con los 10 países que consiguieron su pase en la Primera Semifinal, con el Big Five y Ucrania.

Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y España forman parte de este grupo de estados que se clasifican automáticamente sin necesidad de competir en las semifinales. A estos cinco países se le suma Ucrania, en calidad de ganador. El país de Europa del Este se alzó con la victoria gracias a la banda Kalush Orchestra en Turín 2022. Además actuarán en la posición 19 mientras que el Reino Unido, los anfitriones, actuarán en la posición 26, cerrando la final del próximo 13 de mayo.

¿Quiénes conocer a los 16 países que compiten en la Segunda Semifinal? ¡No te la pierdas el 11 de mayo a las 21.00 horas en La 1 y en RTVE Play!

1- Dinamarca: Reiley con "Breaking my heart" El país nórdico lleva dos ediciones sin conseguir un billete para la final de Eurovisión, sin contar el año 2020, cuando el Festival se canceló por la pandemia del coronavirus. Este año son los encargados de abrir la Segunda Semifinal de Eurovisión 2023. Su abanderado fue el ganador del Dansk Melodi Grand Prix, la preselección danesa. "Breaking My Heart" de Reiley arrasó con la votación del jurado y del televoto tras recibir el 43% del total. 02.49 min El danés Reiley defenderán su tema "Breaking My Heart", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. El representante de Dinamarca demuestra cada día que puede conectarse con los fans dondequiera que estén. En su canal de TikTok acumula casi 11 millones de seguidores, por lo que intentará por todos los medios que los eurofans voten por su candidatura. Si "Let It Ring" se convirtió en todo un éxito pop con más de 4 millones de escuchas, con "Breaking my heart" está siguiendo el mismo camino. Su canción está compuesta por Bård Bonsaksen / Hilda Stenmalm / Rani Petersen / Sivert Hjeltnes Hagtvet.

2- Armenia: Brunette con "Future Lover" Tras su retirada en Róterdam 2021, Armenia volvía a Eurovisión para la edición de Turín. Su candidata fue Rosa Linn con "Snap". A pesar de conseguir un billete para la Gran Final celebrada en la ciudad italiana, la armenia quedó vigésima. No obstante, su canción fue un éxito en plataformas digitales. Este año, la candidatura del país del Cáucaso Sur viene a por todas en Liverpool. Escogido a través de un proceso interno, la cadena pública armenia (AMPTV) anunció el nombre de Brunette. Sobre suelo británico defenderá "Future Lover", una propuesta donde refleja quién es la joven tanto a nivel personal como artístico. 02.47 min A través de un proceso interno, la cadena pública armenia, AMPTV, anunció el nombre de Brunette, como la abanderada del país. Con "Future Lover", su propuesta que defenderá en el certamen eurovisivo en armenio, la cantante refleja quién es tanto a nivel personal como artístico. Detrás de este proyecto se encuentra Elen Eremyan, natural de Ereván, la capital del país. La joven de 22 años lleva cantando desde los cuatro años y compone sus propios temas desde los 15. En muy poco tiempo se ha convertido en una de las cantautoras más famosas de Armenia. El año pasado lanzó un tema llamado "Bac kapuyt achqerd" (similar en español a "Abre tus ojos azules"), que acumula casi 5 millones de reproducciones en plataformas como YouTube.

3- Rumanía: Theodor Andrei con "D.G.T. (Off on On)" Tras tres años sin conseguir el pase para la Gran Final del certamen eurovisivo, Rumania la alcanzó el año pasado con WRS y su tan conocido "Llámame". El artista sorprendió con una propuesta que mezclaba el inglés con el castellano. Finalmente en Turín 2022, quedó en décimo octavo lugar tras la recepción de 65 puntos. Este año, el tema rumano es completamente distinto. A través de la Selectia Nationala 2023, la preselección nacional del país, Theodor Andrei dio la sorpresa y arrasó con el voto de la audiencia. Ahora intentará repetir la hazaña de su paisano con "D.G.T (off on on)". 03.04 min El rumano Theodor Andrei defenderá su tema "D.G.T (Off And On)", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. A pesar de tener 18 años, este joven rumano, natural de Bucarest, se dio a conocer hace cinco años tras participan en el concurso de talentos Vocea Romaniei Junior, donde llegó a la semifinal. Además, en 2020, se presentó a la versión local The X Factor, alcanzando la fase de campamentos.

4- Estonia: Alika con "Bridges" En Turín 2022, Estonia tuvo su representación en la Gran Final. El encargado fue Stefan con su "Hope" que obtuvo un asequible 13º puesto. Este año para la ciudad británica, Alika con su balada "Bridges" intentará igual el éxito de su paisano. La joven cumplió con los pronósticos y arrasó en las votaciones del Eesti Laul 2023. 03.18 min La cantante estonia Alika Alika defenderá su tema "Bridges", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. La estonia saltó a la fama tras su victoria en Eesti otsib superstaari. La representante de Estonia firmó un contrato discográfico con Universal Music Group con el que ha podido lanzar sencillos como "Bon Appetit".

5- Bélgica: Gustaph con "Because of you" De "echar de menos" a "gracias a ti". El año pasado el país belga se presentó con el joven que dejó el fútbol por la música Jérémie Makiese. "Miss you" fue décimo noveno en la final de Turín 2022. Para Liverpool, Bélgica viene pisando fuerte con una temática vogue, con Gustaph y su "Because of you", que tan solo ganó por un punto de diferencia al segundo en el Eurosong 2023. 03.01 min El cantante belga Gustaph defenderá su tema "Because Of You", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. Para el belga es escenario del certamen eurovisivo no es algo nuevo. Ha tenido la oportunidad de participar como corista en el Festival: la primera en Lisboa 2018 con Sennek y la segunda en Róterdam 2021 con Hooverphonic.

6- Chipre: Andrew Lambrou con "Break A Broken Heart" Chipre buscará estar en la Gran Final de Eurovisión 2023. Tras no conseguir el billete con Andromache y su "Ela", este año, la isla chipriota escogió internamente a Andrew Lambrou como su abanderado. Sobre suelo británico defenderá "Break a broken heart", un tema que le puso la piel de gallina cuando lo escuchó. 02.57 min Andrew Lambrou defenderán su tema "Break A Broken Heart", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. El artista de orígen chipriota no es ajeno al certamen europeo. El año pasado participó en Australia Decides 2022, la preselección del país oceánico, con "Electrify", donde mezclaba el español con el inglés. Lambrou finalizó en séptimo lugar y tuvo la oportunidad de coincidir con sus rivales australianos de este año, Voyager.

7- Islandia: Diljá con "Power" El año pasado, a pesar de ser vigésimo terceras, Systur enamoraron en Turín 2022. Este año, Islandia escogió a Diljá a través de su preselección nacional, el Söngvakeppnin 2023. Su tema "Power" intentará competir por el micrófono de cristal el 13 de mayo. 03.15 min La cantante islandesa Diljá defenderá su tema "Power", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. La artista se dio a conocer en su país durante su participación en el talent show Island Got Talent. En 2020, la artista se trasladó a Copenhague, donde alternó sus estudios de Fisioterapia con clases de canto.

8- Grecia: Victor Vernicos con "What They Say" Grecia, en Turín 2022, alcanzó el Top 10 en la Gran Final. Amanda quedó octava con su balada "Die together". Este año, el país helénico se presenta con el joven de 16 años, Victor Vernicos. En esta semifinal defenderá su balada mid tempo compuesta y dirigida por el mismo "What the say". 03.06 min El griego Victor Vernicos defenderán su tema "What The Say", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. Nació en octubre de 2006 en Atenas, de padre danés y madre griega. Se trata de un joven talento que escribe, arregla y produce el mismo sus propias composiciones. Desde los cuatro años, el griego lleva metido en el panorama musical.

9- Polonia: Blanka con "Solo" Tras tres ediciones sin clasficarse, Polonia compitió en la Gran Final de Turín con Krystian Ochman. Su tema "River" quedó en décimo segundo lugar tras recibir un total de 151 puntos entre público y jurado profesional. De una balada a un tema muy balaible. Este año, y gracias a su victoria en el Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizj!, Blanka defenderá "Solo" sobre suelo británico. 02.37 min La cantante polaca Blanka defenderá su tema "Solo", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. La representante polaca no solo canta, sino que también baila y es DJ. La canción con la que representerá a Polonia fue publicada el 23 de septiembre de 2022, tan solo 23 días después del límite que establece la UER para enviar canciones. Además, en YouTube cuenta con más de 10 millones de reproducciones.

10- Eslovenia: Joker Out con "Carpe Diem" La península balcánica lleva dos años sin estar en la Gran Final de Eurovisión. Este año, Eslovenia tiene ganas de competir por el micrófono de cristal en Liverpool. Puede ser una de las candidaturas dark horse de la 67º edición del Festival. El país se presenta con el grupo Joker Out y su tema "Carpe Diem". 02.56 min El grupo esloveno Joker Out defenderá su tema "Carpe Diem", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. Ellos definen su estilo como "shagadelic rock'n'roll". A pesar de que hace cuatro años sufrieran un parón por la carrera en solitario de Bojan Cvjetićanin, la banda cuenta con casi 40 mil seguidores en el perfil conjunto de Instagram.

11- Georgia: Iru con "Echo" Desde 2016, Georgia no ha pisado la Final del Festival de la Canción. Su candidata de este año intentará estar en la lucha por la victoria de la 67º edición. Además la abanderada georgiana ya sabe lo que es ganar Eurovisión, pero la versión junior. Iru Khechanovi cantará "Echo", un tema compuesto por Giga Kukhiadnidze, autor de las tres canciones georgianas ganadoras de Eurovisión Junior. 03.05 min La georgina Iru defenderán su tema "Echo", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. En 2011, sobre el suelo de Ereván, Iru levantó el "mini" micrófono de cristal siendo miembro del grupo de chicas Candy con el tema "Candy Music". Como curiosidad este año formó parte de la composición de "I Believe" de Miriam Bigvana, la candidatura del país en el certamen junior.

12- San Marino: Piqued Jacks con "Like An Animal" A pesar del toro mecánico, San Marino no se llegó a clasificar para la final de Turín con Achille Lauro. Este año, el país se presenta con una boyband muy rockera. Ellos son Piqued Jacks con su tema "Like And Animal". Además, fueron los ganadores de Una voce per San Marino, la preselección nacional del país. 03.09 min El grupo italiano Piqued Jacks defenderá su tema "Like An Animal", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. Esta banda de rock alternativo proviene de la región de la Toscana. Los integrantes del grupo sueñan con que Sting aparezca en una canción futura con ellos y si tuvieran que idolatrar a los británicos, su héroe es Mr. Bean.

13- Austria: Teya & Salena con "What The Hell Is Edgar?" Desde el tercer puesto de César Sampson en Lisboa 2018, Austria no ha pasado a una final de Eurovisión. Este año, tienen muchas papeletas para alzarse con el micrófono de cristal. Teya y Salena estan en el Top 10 de las casas de apuestas. Su "Who The Hell Is Edgar?", el tema que defenderán en el M&S Bank Arena, ha enloquecido a los eurofans. 02.39 min Las austriacas Teya & Salena defenderán su tema "Who The Hell Is Edgar?", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. Las dos artistas se conocieron hace dos años tras su participación en el casting austriaco Starmania 21. Y desde entonces son muy amigas. Ambas comparten el mismo sueño de participar en el Festival de la Canción desde que eran pequeñas.

14- Albania: Albina & Familja Kelmendi con "Duje" En la edición de la ciudad italiana, la representante de Albania, Ronela y su "Sekret" no consiguió el billete a la Gran Final. Para Liverpool, el país se presenta con una familia: Albina & Familja Kelmendi. Los seis integrantes interpretan "Duje" en albanés, siguiendo la tendencia del país desde 2018 de no traducir sus canciones al inglés. Gracias al televoto, que decidió por primera vez al representante en la preselección nacional, obtuvieron la plaza a la ciudad inglesa. 03.20 min Albina Kelmendi y cinco miembros de su familia (Albana, Albin, Bujar, Sidonela y Vessa) defenderán su tema "Duje", compuesto por Enis Mullak, sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. El sexteto procede de Kosovo, concretamente de la región de Pëjë, fronterizo con Serbia y Montenegro. La líder del grupo, Albina participó en The Voice of Albania, donde logró un segundo puesto.

15- Lituania: Mónika Linkyte con "Stay" De Monika Liu a Monika Linkytè. En Turín 2022, Lituania cosechó un décimocuarto puesto con el tema "Sentimentai". Este año, vuelven con una repetidora. Linkytè participó en la edición de Viena 2015 junto a Vaidas Baumila. Para Liverpool, participa en solitario con el tema "Stay", tras recibir la máxima puntuación del jurado y la segunda mejor votación del público en la preselección nacional. 02.58 min La cantante lituana Monika Linkyte defenderá su tema "Stay", sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. La cantante y compositora siempre ha estado muy vinculada al mundo eurovisivo. En 2007 intentó representar al país báltico en el Festival de Eurovisión Junior y entre 2010 y 2014 participó en la preselección lituana para Eurovisión.