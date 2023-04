Eurovisión 2023 | Piqued Jacks - "Like An Animal" - San Marino (Videoclip oficial)

Piqued Jacks representará a San Marino en Eurovisión 2023 con la canción "Like An Animal". La propuesta del grupo italiano se ha impuesto en la final de la segunda edición de la preselección de la Serenísima República. Después de cuatro semifinales y una repesca en la que han participado un total de 102 aspirantes, entre los que se encontraban cuatro españoles, 22 artistas han competido en la final de Una Voce per San Marino. Para sorpresa de todos, el jurado, presidido por Al Bano, ha elegido a Piqued Jacks para representar al pequeño estado el próximo mes de mayo en Liverpool.

De este modo, la banda toma el relevo de Achille Lauro, ganador de la 1ª edición de Una Voce per San Marino con la canción "Stripper". El italiano no logró clasificar a San Marino a la final de Turín, fue 14º en la Semifinal con 50 puntos. Piqued Jacks participará en la Segunda Semifinal de Liverpool, que se celebrará el próximo 11 de mayo en el M&S Bank Arena.