La ruptura de Risto Mejide y Laura Escanes ha sido una de las sorpresas de este 2022. Su anunció llegó en septiembre tras "siete años, tres meses y veinticuatro días" juntos, según el propio comunicado del presentador. "No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida", decía él entonces. Risto cierra el año a lo grande, dando las Campanadas, pero no es su única aparición en esta Nochevieja. ¡Es una de las personas imitadas en el especial de José Mota, ¡Sálvese quien Putin!

Risto Mejide y su separación de Laura Escanes

Risto Mejide debuta presentando las Campanadas junto a Mariló Montero y, a diferencia de Ana Obregón y Los Morancos, despedirán el 2022 desde Torrejón de Ardoz y no la Puerta del Sol de Madrid. No ha sido el mejor año de Risto Mejide, que ya avanzaba a ¡Hola! cómo será su discurso: "Mi intención es dedicárselo a todos aquellos que tienen alguna razón para decirle 'hasta nunca' al dos mil veintidós".

En su caso, hace unos meses anunció su separación de Laura Escanes. "Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma", decía en Instagram, haciendo referencia a su hija en común. Tras el comunicado -cada uno publicó el suyo, distintos entre sí- no todo fueron muestras de apoyo. "El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas", respondió él. "Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil", decía Risto Mejide entonces.

Laura Escanes parece que ha pasado página y tiene una nueva ilusión, el cantante Álvaro de Luna. Ella ya ha hecho balance de 2022 en Instagram con un repaso en el que ha lanzado una pulla a su expareja. Ella misma encargó la tarta de su propio cumpleaños, ni Risto Mejide ni ningún otro ser querido: "Un poco más y me saco yo misma el pastel para que lo soplara. Pero en Instagram todo eso no se ve, claro… me da rabia esa presión de enseñar que estás feliz porque si te comparas todo son familias felices y momentos increíbles".