Dentro de muy poco daremos la bienvenida a un nuevo año. Celebraremos esos próximos doce meses llenos de posibilidades y propósitos, pero también diremos adiós a 2022. Laura Escanes ya ha contado a sus seguidores un propósito para este 2023: compartir "un poquito más" su día a día. "Es verdad que últimamente intento proteger un poco más lo que subo para evitar algunas cosas… pero a la vez eso ha hecho que pierda un poco la esencia de cómo era yo por aquí con vosotros", ha explicado en Instagram Stories.

Quizá por eso la influencer ha decidido repasar este 2022 mes a mes y muy sincera, mostrando también las lágrimas que ha derramado este último año… y sin hacer mención explícita a Risto, su expareja, aunque sí que le ha lanzado un reproche entre líneas.

En abril fue el cumpleaños de Laura, una fecha que celebró en su momento con un post junto a una tarta en el que se la podía ver radiante. "La vida no deja de sorprenderme y visualizo un año bonito bonito bonito", decía ella entonces. Ahora da otra versión de aquel día: "Fue mi cumpleaños y aunque lo celebré rodeada de la familia, no recuerdo que fuera un buen día. Ahora con la distancia lo recuerdo triste ".

Laura Escanes ha querido recordar sus éxitos laborales , como el premio Ídolo Lifestyle, pero reconociendo que en lo personal no todo han sido buenos momentos: "Pero también ha sido un año que personalmente no acompañaba a lo profesional y ha sido muy duro . He trabajado mucho en mí pero el proceso ha sido difícil", ha reflexionado respecto al mes de marzo.

¿Qué dice de septiembre, el mes de su separación?

Laura Escanes echa la vista atrás a su cumpleaños algo dolida, como muestran sus palabras, y es que parece que aquella tarta espectacular con la que posaba el 13 de abril no se la había comprado ni Risto Mejide, su entonces marido, ni ningún otro ser querido. "Me encargué yo misma el pastel (triste pero cierto) y un poco más y me saco yo misma el pastel para que lo soplara. Pero en Instagram todo eso no se ve, claro… me da rabia esa presión de enseñar que estás feliz porque si te comparas todo son familias felices y momentos increíbles", señala.

Laura Escanes, sobre su cumpleaños: "Lo recuerdo triste" @lauraescanes en Instagram

Y así, entre imágenes de lágrimas, sonrisas con amigos y momentos junto a su hija, Laura Escanes llega en su repaso a septiembre, el mes en el que Risto Mejide y ella anunciaron su ruptura tras siete años juntos. Laura no profundiza en qué pasó ni cómo se sintió en aquel momento. En su lugar, opta por pasar página. "Vamos a pasarlo rapidito", escribe en la historia, con una fotografía con amigas. En su repaso de 2022 no hace mención explícita a Risto Mejide, pero tampoco a Álvaro de Luna, su nueva ilusión. Despide el año con una fotografía de su hija: "Muchas ganas de empezar el año de la manita".