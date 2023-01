Nadie podía imaginarse una pareja como esta, no lo vimos venir, pero todo puede pasar en Nochevieja. Si no, seguro que tiene cabida en el especial de José Mota. Los dos, La Vieja'l Visillo y Carlos III de Inglaterra, fueron los grandes protagonistas de la noche del 31 de diciembre. Su historia de amor nos mantuvo pegados a la pantalla. El cómico nos regaló para despedir el año una parodia de un clásico de la historia del cine, el Titanic, en la que La Vieja'l Visillo se convirtió en Rose y el hijo de Isabel II se metió en el papel de Jack, salvando las diferencias.

La Vieja'l VIsillo, uno de los personajes más queridos del público y protagonista indiscutible de este especial: Sálvese quien Putin. tenía una misión secreta: los grandes mandatarios internacionales le habían encargado seducir a Carlos III para convencerle de que se volviera a unir a la Unión Europea. Todo para unir fuerzas y combatir al enemigo en común, otro de los protagonistas del año: Vladimir Putin. La idea de que La Vieja'l Visillo y el monarca británico estén juntos es tan disparatada que solo podía hacerse realidad en el mundo de José Mota.

Para conseguir su objetivo, La Vieja'l Visillo primero llamó su atención. Intentó tirarse por la borda, pero Carlos III la salvó. Ahí fue cuando surgió la chispa. Él la invitó a comer en su mesa, lo que provocó los celos de Camila Parker Bowles, la esposa del Rey. No se dejó amedrentar La Vieja'l Visillo y siguió intentando conquistar a su objetivo. Quedaron a solas y volvió a surgir la magia entre ellos. La pareja replicó algunas de las escenas más románticas de la película Titanic, como cuando Rose y Jack se asoman a la proa del barco y suena de fondo una versión más divertida de "My heart will go on", de Celine Dion.

02.10 min ¡Sálvese quien Putin! - Vieja del Visillo y Carlos III en la proa del Europa

Carlos III, igual que Jack, dibujó a su amada y acabaron consumando su amor. Ella consiguió engañarle para que que firmara el acuerdo que obligaba a Reino Unido a unirse de nuevo en la Unión Europea, pero todo acabó siendo papel mojado...