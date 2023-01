Con un título como ¡Sálvese quien Putin! era de esperar que el especial de Nochevieja de José Mota estuviera repleto de políticos, pero no solo Pedro Sánchez, Macron o Putin han aparecido en el programa. También hay tiempo para otros protagonistas de este 2022, como Tamara Falcó o Joaquín. José Mota ha llevado al jugador del Betis a un lugar donde nunca nos lo habríamos imaginado… ¡a un quirófano! Y no como paciente, sino como cirujano. Así ha sido la hilarante imitación de Joaquín en Sálvese quien Putin.

Este año ya ha probado suerte en muchas profesione s a lo largo del programa Joaquín, el novato , donde se ha puesto a prueba como chef o incluso humorista, pero no le hemos podido ver como médico … hasta ahora. José Mota incluye a Joaquín en su especial con una particular versión de El novato en la que Joaquín se pone la bata y empieza a atender a pacientes.

Así le imita José Mota

¿Y qué pinta un futbolista trabajando en un hospital? "Como saben, la sanidad está falta de médicos. Nos ofrecieron colaborar en el programa y hemos aceptado. Joaquín, por su parte, se está adaptando perfectamente", explica el jefe de servicio. Bueno, tanto como perfectamente… Joaquín aprovecha cada ocasión para hacer un chiste. "Verá, doctor, tengo un hueso fuera", le dice un paciente, a lo que él responde que, "si tiene un hueso fuera, ¡hágale pasar!". "Pues si no pasa el hueso, ¡para el cocido!", exclama.

"A ver, estudios médicos no tiene. Lo que tiene es buena actitud. Cada día va cambiando de especialidad. Ayer mismo estuvo en Psiquiatría", asegura el jefe de servicio. Allí tampoco se corta. Cuando un paciente le dice que cree que todo el mundo le ignora, Joaquín suelta "¡Que pase el siguiente!". Eso sí, parece que su incorporación ha sido todo un éxito, porque "él solo ha reducido la lista de espera un 85%". ¡Normal! Los pacientes prefieren no tratarse, como el que le espera en el quirófano. Al final rechaza la operación, y no por la habilidad de Joaquín como cirujano: "Son muchos chistes. Son muchos y no puedo más".