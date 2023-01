El especial de Nochevieja de José Mota siempre nos regala auténticos momentazos y en esta ocasión tampoco ha defraudado. El cómico ha despedido el año a lo grande, con los protagonistas indiscutibles del 2022. No era su intención ser uno de ellos, pero al hijo de Isabel II le ha tocado asumir responsabilidades después de la muerte de su madre. Josema Yuste se convierte en Carlos III de Inglaterra en este programa especial. ¡No se pueden parecer más gracias a la caracterización del personaje! A base de mucho maquillaje y prótesis, además de paciencia y tiempo, lo cierto es que el resultado final no puede ser mejor.

Junto a él, La Vieja'l Visillo, la protagonista indiscutible de este especial de Nochevieja de José Mota. El personaje, uno de los más queridos y aclamados por parte del público, seduce al monarca británico en esta divertida parodia del Titanic.

00.33 min Josema Yuste se convierte en Carlos III de Inglaterra en el especial Nochevieja de José Mota: así es el proceso de caracterización

La Vieja'l Visillo y Carlos III de Inglaterra han recreado algunas de las escenas más románticas de la película, incluso han versionado su banda sonora. Subidos a la proa del barco, abrazados, han cantado su propia versión del clásico de Celine Dion, "My heart will go on". ¿Cómo dice la canción? "King Charles, arrímate más, que aquí hay carnes muy prietas y ardor", le dice ella. "Amor, yo quiero tu flor y pondré en Balmoral un visillo para los dos", le dice él.

Los divertidos diálogos entre ellos han provocado la risa de Josema Yuste, que no ha podido aguantarse. En otra ocasión sería una toma falsa más, pero el momento es tan gracioso que ni siquera lo han quitado en el momento de la edición. A José Mota, quien da vida a La Vieja'l Visillo, también se le escapa una sonrisilla inevitable. ¡No te pierdas este momentazo!