De La velada del año al gran especial de José Mota en la última noche del año. Ibai Llanos se suma a Sálvese quien Putin, el especial con el que La 1 despide este 2022, donde tendrá un gracioso cameo. En el programa también participará Josema Yuste, que interpretará a Carlos III de Inglaterra, una de las muchas personas que viajan en el barco Europa. ¡Te contamos todos los detalles de la participación de Ibai Llanos en el especial de Nochevieja de José Mota!

Ibai Llanos cambia de profesión en el especial de José Mota

Fue una de las sorpresas de este 2022: Luis Enrique, el entonces seleccionador de España, se abría un canal de Twitch, donde aseguraba que había cenado seis huevos, entre otras declaraciones. En el mundo de José Mota, el éxito de Luis Enrique como streamer es tal que le quita el trabajo al mismísimo Ibai Llanos, víctima de la popularidad del exfutbolista.

Es un caso tan misterioso que Iker Jiménez lo trata en Cuarto Milenio: "Hoy abrimos el programa con un testimonio impactante, tras el caso del seleccionador nacional Luis Enrique, que un buen día se despierta, sin saber cómo, convertido en streamer. Un suceso que conmocionó a la nación y provocó la pérdida de millones de followers a nuestros más reputados casters". Entre ellos se encuentra Ibai Llanos, que tiene que cambiar de trabajo por culpa de Luis Enrique.

"Luis Enrique me ha perjudicado. Ya no soy streamer. No hago directos, no subo nada", cuenta Ibai. La popularidad de Luis Enrique le ha obligado a tomar un nuevo rumbo profesional lejos de las cámaras y los eSports: "Ahora soy entrenador de gimnasio. Es mi nuevo oficio, es lo nuevo a lo que me dedico". Desde el gimnasio atiende a Cuarto Milenio, en plena sesión. "¡Estos chavales de hoy en día!", se queja, mientras guía un entrenamiento. En definitiva, mientras Luis Enrique da el salto de los deportes a Twitch, Ibai Llanos pasa de Twitch (y los eSports) a los deportes… ¡y como entrenador, además! Para descubrir qué mas sorpresas nos esperan en Sálvese quien Putin, no te pierdas mañana el especial de José Mota, con la aparición de políticos como Pedro Sánchez, Emmanuelle Macron, Isabel Díaz Ayuso o Joe Biden.