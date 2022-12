Apenas han pasado un par de semanas desde que empezó el Mundial de Qatar 2022 y con ello, los directos en Twitch de Luis Enrique. El seleccionador de fútbol nacional se ha convertido en uno de los streamers de la plataforma con más seguidores y visualizaciones de todo el mes. Sus comentarios fuera de los medios de comunicación suscitan mucho interés, ya que en sus directos responde sin tapujos a las preguntas de sus espectadores y comparte a diario sus opiniones sobre la participación de España en el mundial de fútbol. Unos directos en los que, además de disfrutar, está consiguiendo sacar rédito. Un dinero con el que Luis Enrique podría irse de viaje junto a los jugadores de la Roja, pero que en su lugar va a donar por una buena causa, según ha revelado en su último directo.

Luis Enrique no ha dicho cuánto cobra por los directos que está haciendo, pero sí se ha atrevido a hablar de cómo funcionan los contratos que realiza Twitch : "Mi hijo habló con Twitch cuando me hice el canal y se ve que hay diferentes contratos: 60-40, 50-50 o 70-30. Es decir, la plataforma se lleva la mitad de lo que cobramos", ha dicho. Además, a esto hay que sumar la parte de Hacienda: "A contribuir", ha contado.

¿Qué hará Luis Enrique con el dinero que gana como streamer?

Con todo ello, Luis Enrique no se va a quedar el dinero que obtendrá tras haber dado su parte correspondiente a Twitch ya Hacienda. Podría haber elegido algún destino paradisíaco para él y su familia e incluso la selección española de fútbol. Pero ha insistido en que cuando finalice el Mundial de Qatar 2022 no se quedará "ningún euro" generado por sus directos en Twitch: "Evidentemente tampoco quiero que me cueste dinero, no voy tan sobrado", asegura.

"Todo lo que gane será para una buena causa. Ya os informaré en su debido momento", ha revelado. Con la gran incógnita en el aire, muchos se preguntan si tal vez se trate de alguna fundación que se dedique a investigar el osteosarcoma, la enfermedad por la que murió su hija Xana.