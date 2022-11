Luis Enrique está siendo la estrella absoluta de la selección española en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Además de ser el seleccionador y líder absoluto, ahora ha decidido acaparar todo el foco mediático con su nuevo canal de Twitch. Él mismo se está poniendo delante de las cámaras para contestar a las preguntas de seguidores y aficionados. Está desatado. Se ha estrenado como streamer en la plataforma de moda, y se ha abierto un perfil en Instagram justo para el campeonato del mundo con el nick @luisenrique21worldcup22. Y si en las ruedas de prensa suele tirar de ironía y respuestas cortas, en su nuevo espacio digital parece más cómodo, y se extiende en profundas conversaciones. Una faceta suya que quizás no conocíamos, y que está gustando a los usuarios. No sólo habla de fútbol, también de sus hábitos, de sus sensaciones, o incluso toca temas de su vida privada. El otro día habló por primera vez en público de su hija y de su yerno. Curiosamente, está en la convocatoria de España, y posiblemente sea titular en Qatar. Hablamos de Ferran Torres, el 11 de La Roja.

Ferrán Torres entra en la lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022 GTRES

Le preguntaron al ‘míster’ por su prolongación en el campo y respuesta se hizo viral: "El señor Ferrán Torres, que si no me coge mi hija y me corta la cabeza", dijo en tono jocoso. Se refería al romance entre su hija Sira y el futbolista del Barça. Llevan algo más de un año juntos y según el tono del seleccionador, está totalmente integrado en la familia. Con sus palabras, le mandó un guiño a su hija, y también el futbolista, que es uno de los jóvenes talentos españoles.

Un nuevo miembro en la familia de Luis Enrique Los primeros rumores de su noviazgo llegaron después de la Eurocopa de 2021 pero hicieron oficial su relación en 2022 con una primera foto juntos. Su relación se afianzó cuando el futbolista se mudó a Barcelona para vestir de azulgrana y desde entonces no se han separado. Él con 22, y ella con 21 años, disfrutan del deporte y se apoyan mutuamente en todos sus retos. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Ferran Torres (@ferrantorres)“ “